Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se encuentran en el centro de la atención mediática tras una posible relación. Luego de múltiples idas y vueltas, sumados de coqueteos, ambos tuvieron su primera cita en un teatro. Asimismo, la pareja hizo una aparición pública confirmando su amor, indicando que la llama entre ellos está más fuerte que nunca.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

En un reciente evento, la modelo y el conductor del Bailando fueron vistos demostrando afecto, con besos y abrazos. Además, aumentando los rumores de pareja, la bailarina fue invitada al cumpleaños número 33 de la hija de Marcelo, Cande Tinelli, donde compartieron fotos en familia. Sin embargo, el mediático declaró que aún no existe romance entre ellos a pesar de las pruebas que apuntan a una relación: "A mí ella me encanta. Es una mujer muy atractiva, inteligente, sensible. No nos conocemos tanto, pero si se da, se dará”.

Pampito reveló un detalle impactante sobre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli está bajo el ojo público, generando numerosas especulaciones. En ‘Intrusos’, debatieron acerca del romance de los mediáticos y señalaron las declaraciones del conductor, donde desmintió los rumores con la modelo. Sin embargo, Pampito compartió una información picante sobre lo que la bailarina habría comentado en su círculo cercano sobre su intimidad con el conductor argentino.

“Ella salió de noche con todo el equipo del Bailando y decía ‘estoy saliendo con Marcelo, estoy teniendo s…”, aseguró el panelista de ‘Intrusos’. Según Pampito, Milett Figueroa habría afirmado abiertamente que está teniendo relaciones íntimas con Marcelo Tinelli.

Hasta ahora, Marcelo Tinelli había mantenido una postura más cautelosa sobre su relación con Milett Figueroa, señalando que no había un romance confirmado. Sin embargo, si el testimonio de Pampito es cierto, parece que la situación entre ambos es mucho más intensa de lo que demostraron en público.

P.C