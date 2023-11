Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se encuentran en el ojo público por una supuesta relación. Recientemente, los mediáticos hicieron su primera aparición pública como pareja y no dejaron lugar a dudas sobre la naturaleza de su amor. A pesar de los rumores iniciales que apuntaban a un coqueteo entre el conductor y la participante del Bailando 2023, ahora indicaron que están más que interesados el uno en el otro.

Desde el comienzo del programa, la química entre Tinelli y Figueroa fue evidente. Los coqueteos se hicieron cada vez más intensos a medida que avanzaba el show. Además, mediante un evento presentado por Pampita, ambos fueron vistos a los besos y abrazos. Asimismo, en un móvil de ‘Intrusos’, el conductor expresó sus sentimientos a la bailarina: "A mí ella me encanta. Es una mujer muy atractiva, inteligente, sensible.”

Sin embargo, las evidentes muestras de afecto en público no fueron suficientes para el presentador de televisión, quien desmintió su romance con la modelo.

Marcelo Tinelli aseguró que no existe romance con Milett Figueroa

Milett Figueroa fue la invitada especial al cumpleaños número 33 de la hija del conductor, Cande Tinelli, junto a su familia. Asimismo, Marcelo Tinelli compartió fotos de la celebración en sus redes sociales, mostrando a la pareja feliz, lo que confirmó su relación más allá de cualquier duda. Sin embargo, aquellas acciones no asegurarían en absoluto la posible pareja entre los mediáticos.

Instagram @milett

En ‘Intrusos’, Laura Ubfal reveló datos inéditos sobre la supuesta relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. La periodista manifestó que en una charla con el presentador, él mismo puso fin a los rumores de romance con la modelo. Además, detalló que la razón por la cuál la bailarina fue invitada al cumpleaños de Cande Tinelli fue porque Marcelo sentía que estaba sola y señaló que su propuesta fue con “buena onda”.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Asimismo, tras las consultas de Laura Ubfal sobre un posible romance, Marcelo Tinelli aseguró que no existe amor con Milett Figueroa. No obstante, el conductor no descartó su interés en ella, y expresó que le “encanta”. Sin embargo, a pesar de que al presentador le atrae la modelo, todavía no concretaron nada.

P.C