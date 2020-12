¿Palito para Jorge Rial? Jakie Pato habló de la crianza que recibió Morena

Jackie Pato habló de Morena y la conflictiva relación que tiene con Jorge Rial. La empresaria que trata a la joven de 21 años como su hija hizo referencia a las difíciles situaciones que ésta vivió a lo largo de su vida.

"¿Cómo puede sentirse un chico que primero fue abandonado por su madre biológica?. Después sufrió el abandono de su madre adoptiva, y pasaron un montón de mujeres y de problemas y es una chica que ha tenido un golpe tras otro?", dijo.

Luego, la mujer continuó: "A nadie le gustaría vivir en el cotidiano recibiendo agresiones en las que le dicen cosas tremendas. Es una chica re frágil, y no creo que a nadie le guste vivir con una agresión diaria".

"La castigan por ser hija de, y no se animan a castigar a quién corresponde. Es una niña que está enojada con su papá, no juzgo la relación ni quiero nombrar al papá, pero son problemas que ocurren, a veces me sucede con mis hijos", agregó.

En diálogo con La Once Diez, Jackie sumó: "Yo quiero lo que ella quiera, si ella decide venir aquí (Miami), aquí tiene su casa. Pero hay que respetar los sentimientos, y al padre de Fran que vive en Argentina".

"Ella se puede mantener sola porque tiene la actitud, las ganas. Lo más digno que se le puede dar a los hijos son las herramientas, es mucho más digno darle eso que tirar limosnas o dar algo que estás arrepentido de dárselo", expresó.

Cómo se conocieron Morena Rial y Jackie Pato

Morena Rial y Jackie Pato mantienen un trato de madre e hija desde hace algún tiempo atrás. Ambas se conocieron cuando la empresaria de 52 años lanzó una campaña en contra del bullying y la discriminación.

Desde aquel entonces se volvieron inseparables y ella considera que tiene una hija más. "Fue por intermedio de Abigail Pereyra que nos conectamos, porque Abigail es muy amiga de Jorge Rial. Y me dijo '¿Por qué no la incluimos a More?', ya que ella ha sufrido, justamente, episodios de discriminación", dijo a Paparazzi.

Luego, la mujer contó: "Me pareció correctísimo sumarla en nuestros proyectos y nos contactamos. Después compartimos unos días en Punta del Este, donde vino con Francesco y Facundo Ambrosioni".

"Se alojaron en mi departamento y ahí hicimos un lazo de madre e hija. Después de un tiempo me empezó a decir mamá. Es un lazo que le hace falta. Debe ser bravo ser abandonada", cerró Jackie.