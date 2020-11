Escracharon a la "mamá" de More Rial por publicar una foto falsa en redes

Jackie Patoka es una de las nuevas figuras que componen el círculo íntimo de Morena Rial. En medio de su guerra con Jorge Rial, la empresaria se convirtió en el pilar fundamental de la joven a quien ella misma decidió llamar "mamá".

Pero la empresaria de bienes raíces fue escrachada en redes sociales por un usuario que descubrió que usó una foto falsa. "Probablemente a nadie le interese pero Jackie Pato, la que se hace llamar mamá de More, le festeja el cumple al hijo con una torta de internet", escribió el follower en Twitter.

En la postal se ve la publicación de la rubia en la que muestra la torta que subió para celebrar el día de su niño, comparada con otra imagen que figura en Internet.

"Sólo quiero sumar amor"

Días atrás, Jackie habló en exclusiva con CARAS sobre el vínculo que la une a Morena, en medio de la distancia con Jorge Rial. “Sólo quiero sumar amor. No voy a hablar mal de nadie porque no corresponde. No es la idea. Aparte no tengo lo que decir mal porque realmente no corresponde. Si hay alguien que tiene que hablar no soy yo. Lo que ves es lo que soy”, dijo sobre esta relación.

Luego, expresó sus deseos de adoptar a More aunque admitió que no quiere pasar la autoridad del conductor de Intrusos. "No quiero pasar por arriba. Yo no la crié y respeto el trabajo de su padre, porque no lo conozco. No me correspondería, excepto que el padre me diga tomala pero no creo, porque yo sé que él la quiere. El abraza a su nieto y manifiesta su amor. Cada uno manifiesta su amor de forma distinta.