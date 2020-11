Romina Pereiro habló tras las escandalosas acusaciones de More Rial en su contra

La familia de Jorge Rial una vez más esta atravesada por el escándalo mediático. Hace algunas semanas, Morena Rial realizó duras acusaciones en contra del periodista y su actual esposa, Romina Pereiro.

“Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina. Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo el recibir rechazo de tu propia familia, y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra (…) Romina es peor que Agustina Kämpfer, van cabeza a cabeza, pero Romina le gana”, decía la madre de Franchesco Benicio en una entrevista para Ciudad.com.

Tras esa publicación, el Intruso como la nutricionista se llamaron al silencio y decidieron no responder a su hija, llamándose al silencio absoluto.

Algunos medios fueron en la búsqueda de la palabra de Romina pero solo consiguieron escasas declaraciones : “No quiero hablar del tema de More Me parece que es un tema de familia, personal, que prefiero no tocar”

Cuando el periodista le preguntó si se pudo solucionar el conflicto, ella se excusó: “No voy a hablar de More, perdón”, cerró ante el periodista de Paparazzi.

Tras la pelea con Jorge Rial, alarmante mensaje de Morena Rial: "Si quieren cagarme..."

Hace algunos días parecía ser que entre Jorge Rial y su hija había posibilidades de reconciliación. Sin embargo, ahora Morena Rial usó las redes sociales para exponer un alarmante mensaje, que podría significar que entre ella y su papá las cosas siguen tirantes.

El conductor de Intrusos había mostrado en sus redes que había tenido una charla por videollamada con su nieto, Francesco Benicio. Un claro gesto de las ganas de conciliar de las dos partes.

No obstante, Morena Rial usó su cuenta de Instagram para compartir un contundente mensaje que podría estar destinado directamente a su padre.

“Buen día", arrancó diciendo la joven y compartió un texto muy sugerente: "Yo doy mucho porque soy mucho. A mí me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso, si quieren cagarme, que me caguen, pero acá pierde el que da, pierde el que no sabe valorar’”, expresó Morena Rial.