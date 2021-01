Paris Hilton, en proceso de fecundación: "Serán gemelos: niño y niña"

La reconocida empresaria, comenzó un proceso que le cambiará la vida para siempre. Se sometió a un tratamiento para ser madre y ya se le extrajeron óvulos. Paris Hilton, quiere ser madre de gemelos mujer y varón.

A pesar de haber tenido una gran cantidad de parejas, Paris nunca ha podido concretar el sueño de ser madre. Tal vez porque no estaba segura, porque no era el momento o porque quien la acompañaba no reunía los requisitos que ella necesitaba para lograr este objetivo.

Hoy, con 39 años, la celebrity se sometió a un tratamiento de extracción de óvulos y su sueño es convertirse en madre por partida doble, con el nacimiento de mellizos mujer y varón.

En una entrevista vía podcast, Hilton aseguró que ya comenzó con el proceso y que apenas tenga la confirmación, será ella misma quien la dará a conocer.

"Estoy en el proceso de una fecundación in vitro, así que puedo elegir gemelos, si quiero", dijo y también contó que fue Kim Kardashian quien le recomendó este proceso y también le recomendó a su médico, al que Paris concurrió inmediatamente.

"Ya hice el tratamiento un par de veces. Es duro pero vale la pena. Tener una familia con hijos es el significado de la vida. Antes sentía que nadie merecía ese amor de mi, pero ahora encontré la persona que lo hace", dijo refiriéndose al profesional que lleva a cabo el tratamiento.

Enamorada del empresario Carter Reum, Paris está haciendo el procedimiento en una reconocida clínica privada de ese país, donde puede asegurarse el sexo de los bebés que nacerán".