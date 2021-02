Paula Chaves habló de su salud tras dar positivo de coronavirus

Paula Chaves dio positivo de coronavirus y este viernes confirmó la noticia. La modelo habló sobre su estado de salud y contó qué síntomas padece.

"Me hisopé ayer porque hoy iba a estar con mi mejor amiga que está embarazada a punto de parir a mi ahijado. Entonces me quería quedar tranquila. En un rato me dan el resultado del PCR. Ayer me hice el hisopado que es un test rápido", dijo al portal Primicias Ya.

Luego, reveló que dolores manifestó al enterarse. "Me duele la cabeza pero estoy muy mal de la cervical también. Pedro no se hisopó porque no tiene síntomas. Estamos aislados como grupo familiar", agregó.

Las medidas que tomó Telefe después del positivo de Paula Chaves

Después de esta noticia, la producción de Telefe tomará medidas debido a que Paula Chaves estuvo conduciendo Cortá por Lozano y grabó una participación en Masterchef.

Según informó Ciudad.com, el programa de Vero Lozano seguirá normalmente porque la modelo no mantuvo contacto estrecho con ninguno de los panelistas pero si cancelaron las grabaciones del ciclo de cocina debido a esa pequeña aparición.