Revelan que Paula Chaves no quería que Laurita Fernández baile con Pedro Alfonso

Gustavo Conti destapó la olla y, días atrás, contó cuáles fueron los motivos por los que no trabajó más con Pedro Alfonso. En Los ángeles de la mañana el actor aseguró que dejó de protagonizar sus obras en verano porque llamaban a participantes del Bailando.

Sin embargo, Yanina Latorre aseguró que los motivos eran otros. "A mí me dijeron que la esposa de Pedro (Paula Chaves) le aconsejó que no trabaje más con vos porque no dabas cool", disparó la panelista.

Lo cierto es que, tras trascender este rumor, Ángel de Brito contó que la modelo influyó en otras decisiones laborales del productor.“Ella dice que no baja a gente pero la sacó a Laurita Fernández porque no quería que sea la compañera de baile de Peter Alfonso. Esto lo sabe toda LaFlia, la decisión final la tiene el productor pero ellos pueden decidir con quién quieren o no trabajar”, dijo el conductor en El Espectador, su programa en CNN Radio.

“Gustavo Conti y Ximena Capristo son conocidos desde antes que Peter y Paula, no creo que busquen prensa con esto”, añadió.

Antes, el periodista sacó al aire el descargo de Chaves en el que se refiere a las versiones de la "baja" de Conti. “Me dolió lo que se dijo, pero no puedo salir a contestar cada cosa que se dice en la televisión. Dabope es una mega producción que hace años que trabaja con Pedro y no tengo el peso para sacar ni poner a nadie, a Gustavo lo quiero un montón”, disparó.