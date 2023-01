Paula Chaves rompió el silencio sobre la relación de Zaira Nara y Facundo Pieres ahora que su relación quedó confirmada.

En una charla con Intrusos, Marcela Tauro fue al hueso y consultó sobre cómo se tomó esto Paula teniendo en cuenta de que Pieres es su expareja y que se decía que las cosas habían quedado mal con Zaira.

"No, está todo bien chicos", dijo la esposa de Pedro Alfonso. "No quiero decir nada, porque después lo leo y digo para qué hable, pero no, está todo más que bien, fue todo hace muchos años", agregó Paula con mucha incomodidad sobre el asunto.

"Hace mucho estoy en el medio de situaciones que me incomodan, y no me gustan y no son temas míos, en realidad. Entonces, prefiero no opinar", cerró la actriz, mientras su hija Filipa hacía un berrinche y la sacaba del mal momento.

En la nota, Chaves estuvo junto a Pedro Alfonso hablando también de la obra de teatro que tienen en Carlos Paz y que ambos estelarizan. "Está bueno decir que la madrina de Filipa es Zaira, no sé si sirve de dato", acotó el actor ante el llanto de su hija en medio de las preguntas al hueso.

Cómo blanquearon su romance Zaira Nara y Facundo Pieres

Recordemos que fue el pasado miércoles que Zaira Nara y Facundo Pieres oficializaron su romance cuando asistieron a la inauguración de Huma Rooftop Bar & Lounge en la terraza del Grand Hotel de Punta del Este. En el evento también estaban Marcelo Tinelli y Susana Giménez, quienes charlaron con ellos durante un largo rato.

Por su parte, Zaira Nara está gozando a pleno de los días de sol y playa en Punta del Este tras un 2022 intenso, en el que se separó del padre de sus hijos, Jakob Von Plessen.

Con el polista Facundo Pieres eligieron las playas uruguayas para reconfirmar su amor. Allí se los vio junto a una amiga, tomando mates bajo el sol y con el mar de fondo. Un claro reflejo de lo afianzado que está el romance.