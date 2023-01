Zaira Nara y Facundo Pieres se comieron a besos en un auto

Zaira Nara y Facundo Pieres están muy enamorados y tras oficializar su relación en Punta del Este no esconden lo que siente el uno por el otro. La pareja no repara en su amor y fueron vistos en la costa esteña muy acaramelados. Una fuente dio detalles sobre el fogoso encuentro: "Se comieron la boca"

El periodista, Martín Lema aseguró que Zaira Nara y Facundo Pieres vivenciaron un acalorado momento en un auto. En diálogo con Mitre Live, contó cómo fue que la parejita se dejó ver a pleno chape a la luz del día.

“Yo fui al hotel donde para ella y hablé con los recepcionistas que estaban muy reticentes a dar información y, de repente, saliendo del lugar veo a un chico de una garita y fui a consultarle. Total, no perdía nada”, contó el comunicador.

“Me contó este muchacho que vio a Zaira Nara y a Facundo Pieres, que le dieron buena propina y allí me dijo que estaban muy fogosos adentro del auto besándose, cuando me lo contó no lo podía creer”, añadió Lema.



Por su parte, Juan Etchegoyen, el conductor de Mitre Live, comentó: "Ya tuvieron entonces un encuentro íntimo en el auto”. “Fue lo que me contó el chico que trabaja ahí en el hotel, se mataban a besos y se comieron la boca a besos”, siguió Martín Lema.

“Ellos se están mostrando de a poco pero lo que acabas de contar es lo más fuerte hasta ahora, es un dato concreto del romance súper confirmado. Está bien que quieran desmentir pero los hechos marcan esto, fueron a un evento juntos, salieron de ahí juntos, fogoso encuentro en un auto, se escondieron pero los vieron. En Punta del Este está todo el mundo”, cerró el periodista mandándolos al frente.

Cómo blanquearon su romance Zaira Nara y Facundo Pieres

Recordemos que fue el pasado miércoles que Zaira Nara y Facundo Pieres oficializaron su romance cuando asistieron a la inauguración de Huma Rooftop Bar & Lounge en la terraza del Grand Hotel de Punta del Este. En el evento también estaban Marcelo Tinelli y Susana Giménez, quienes charlaron con ellos durante un largo rato.

Zaira Nara y Facundo Pieres junto a Marcelo Tinelli y Susana Giménez. Crédito: CARAS

Por su parte, Zaira Nara está gozando a pleno de los días de sol y playa en Punta del Este tras un 2022 intenso, en el que se separó del padre de sus hijos, Jakob Von Plessen.

Zaira Nara y Facundo Pieres. Crédito: Federico de Bartolo.

Con el polista Facundo Pieres eligieron las playas uruguayas para reconfirmar su amor. Allí se los vio junto a una amiga, tomando mates bajo el sol y con el mar de fondo. Un claro reflejo de lo afianzado que está el romance.