Paula Pareto: "Ser mamá es una posibilidad, en algún momento va a llegar"

Hace años que el nombre de Paula Pareto se instaló fuerte en los medios. Y por supuesto lo hizo con un público fiel que siempre la alentó incondicionalmente desde el otro lado de la pantalla. Claro que al principio los gritos eran: “¡Dale que vos podés derribarla!” y desde el año pasado un nuevo grupo de seguidores le grita fuerte al televisor: “¡Esa sopa de melón le salió buenísima!”.

“Hay gente que me dice ‘Yo no sabía que eras judoca y ahora te conozco por MasterChef’. Y también al revés. ‘Empecé a ver el programa por vos’”, señala Paula Pareto. Y sí, es que “La Peque” saltó a la fama por su gran destreza dentro del judo y en 2021, luego de haber dejado la competencia de alto rendimiento para dedicarse a la medicina, aceptó una propuesta imperdible: participar de la tercera edición de MasterChef Celebrity (Telefe).

Paula "Peque" Pareto en MasterChef Celebrity.

-¿Qué te llevó a aceptar la propuesta de participar del reality?

-Me pareció un desafío. Yo siempre soy de salir de mi zona de confort, creo que eso es lo que nos hace crecer.

-¿Y la experiencia es como la imaginabas?

-No me imaginaba mucho la verdad. El ámbito televisivo no es muy lo mío, pero me gustó digamos… conocer gente nueva, justamente de otro ámbito. Y en cuanto a lo culinario me hizo aprender un montón de cosas que me sirven más allá de la competencia, para mi casa por ejemplo. Están todos chochos. Aparte es una nueva forma de hacer cosas con mi papá, con mi mamá… yo siempre fui muy familiera, así que me vino bien por ese lado.

-Te convertiste en la cocinera oficial de la familia

-Y algo así digamos. Pero los jueces no son tan fatalistas. Les gusta todo, no sé si eso es bueno o es malo (risas).

-¿Vos vivís con ellos o sola?

-Vivo sola pero soy de visitarlos seguido y metemos recetas de paso. Vivo a diez cuadras de mi papá y a veinte de mi mamá, así que tanto mis hermanos como yo somos re familieros y vamos casi todo el tiempo.

-¿Te solés cocinar para vos o o te arreglás con lo que hay?

-Soy muy de arreglarme con lo que hay. A la noche no sé, llego y me como una lata de atún con un poco de queso crema y ya está. Después una fruta y me voy a dormir. Soy muy básica. Pero desde que estoy en MasterChef, cuando termino de grabar, en vez de irme a mi casa me voy a la casa de mi papá o de mi mamá y hago alguna comidita como para practicar y de paso, como.

-¿Con tus hermanos cómo te llevas?

-Tengo una hermana un año mas grande, la que nos dio las dos sobrinitas de la familia, Juana y Justina, y un hermano un año más chico. Me llevo muy bien por suerte. Somos muy unidos toda la familia.

A Paula "Peque" Pareto le gusta salir de su zona de confort.

Sus inicios en el judo

-Empezaste judo justamente por tu hermano, ¿no?

-Claro, mi papá, que había hecho a los 17 o18 años, le decía que estaba bueno porque le enseñaba a defenderse sin agredir. Mi hermano es un ser de paz y en el colegio viste cómo es. Entonces mi papá le dijo: “Está bien que no respondas con agresión, pero está mal que te peguen”. Así que arrancó judo y después lo seguí yo.

-¿Y tu hermano siguió practicando?

-Hizo unos 6 o 7 años y después empezó a trabajar y a estudiar y abandonó, como la mayoría de las personas cuando empieza a trabajar.

-Claro, no lo hizo profesionalmente como vos.

-No y lo mío tampoco era la idea. Era totalmente amateur. A mí me decían que yo era de alto rendimiento y yo decía que no. Cuando clasifiqué para los Juegos Olímpicos no me quedó otra que reconocerlo (risas).

Su éxito en el judo

Paula Pareto brilló en varias oportunidades, entre ellas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en los Panamericanos de Guadalajara 2011, en Río de Janeiro 2016 y hasta en Pekín 2021 donde a pesar de no haber derrotado a su oponente, se retiró del judo con la frente en alto, rodeada de aplausos.

-¿Quién te puso “Peque”?

-Una amiga de judo. Ahí siempre me llamaron así y después cuando me hice más conocida (Gonzalo) Bonadeo dijo “Peque” y chau, quedó.

-¿Sabés que Paula significa pequeña?

-Sí, sí, bueno, a mi mamá y a mi papá les dije: “Che ¿ustedes eligieron el nombre a propósito o qué?” (risas).

-¿Te molestó alguna vez que te llamaran así?

-No, no, jamás. Es algo que soy, de hecho hasta me parece tierno. A mi papá le han dicho un montón de veces "enano" y las que se te ocurran. Menos "peque" todas.

-¿Te pasó a vos de que te hicieran bullying cuando eras chica?

-Sí, obvio, un montón, viste que los niños son medio crueles, pero nunca me influenció. Soy consciente de mi altura… para muchas cosas ser baja es bueno, me tomo de eso. Alguna vez, no te voy a mentir, me tocó, y después dije: "Bueno, ya fue, sí, es verdad".

Paula "Peque" Pareto también es médica.

Paula Pareto traumatóloga

Si bien Paula Pareto se acaba de recibir de traumatóloga, no dejó de lado los libros. Ahora va a continuar estudiando la sub-especialidad miembro superior y a dedicarse al trabajo en medicina deportiva. Además, desde hace años que atiende pacientes y hasta incluso participa en cirugías.

-¿Cómo es la reacción de los pacientes cuando te ven?

-La gente se pone contenta. Me dice: “Yo no soy cholulo, pero… ¿me puedo sacar una foto con vos?”. Y a mí me da vergüenza.

-¿Cómo manejás la vergüenza con la popularidad de estar en uno de los programas más vistos de la televisión?

-Y, “si no puedes con ellos, úneteles”. Nada, lo tomo como del otro lado. Es lindo darle una alegría a alguien. Si bien a mí me da mucha vergüenza, del otro lado se ve la felicidad.

Paula "Peque" Pareto con sus sobrinas.

La Peque en familia

Así como con su mamá, que es pediatra, comparte el amor por la medicina y con su papá el gusto por el judo, Paula Pareto también -directa o indirectamente- le transmitió su pasión por este deporte a su sobrina mayor, quien comenzó a practicar lo que se llama “Judo en familia”. “Claramente algo le influye, porque me ve, me escucha”, dice Paula Pareto sobre Juana, de 7 años.

-¿Te gustaría que siga tus pasos?

-Yo quiero que le guste lo que hace, básicamente. Y por ahora es así. Si puede dar buenos resultados por el país ella o cualquier niño que esté en formación, la verdad que para mí sería una alegría… y si es mi sobrina, ¡mucho mejor!

-¿Hacés algo de judo con ella a modo de juego?

-Sí, siempre algo me pide. Tiene una cama elástica por ejemplo y quiere que la tire. Hay que ponerse las pilas y ser buena tía. La otra todavía no tiene un año así que por ahora no me pide nada (risas).

-¿Y te ves vos como mamá o no pensás en eso?

-Sí, hoy en día tengo en la cabeza varias otras cuestiones, pero sí, es una posibilidad. Yo creo que en algún momento va a llegar.

-¿Estás en pareja actualmente?

-No, no… de hecho lo he hablado con una amiga y le dije: “Qué loco, yo antes decía: ‘Primero necesitaría una pareja’ Y ahora digo… 'No hace falta estar en pareja para ser mamá’”.

-No descartás ser madre soltera

-No, no lo descarto.