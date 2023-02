Pedro Alfonso vive uno de los momentos actorales más importantes de su vida. En la actualidad su obra Un Plan Perfecto, que protagoniza junto a su esposa Paula Chaves, es una de las producciones con mayor recaudación en Villa Carlos Paz, incluso, fue merecedora del premio Carlos de Oro.

En este contexto, en una entrevista para la revista Pronto, el actor reveló uno de sus mayores miedos, los castings para hacer televisión. Pedro Alfonso confesó que ha hecho pruebas para conducir programas en la pantalla chica, pero no le ha ido muy bien porque a la hora de demostrar su talento se pone nervioso.

“Hace rato que no estoy en la tele. El año pasado hice ¿Quién es la máscara?, con Natalia Oreiro, pero estaba ahí adentro de un personaje. Me gustaba el proyecto, pero no fue lo que se esperaba. Hice un casting en su momento para conducir Match Game, que después lo terminó conduciendo Rada. Pero no se dio”, partió comentando Pedro Alfonso.

Pedro Alfonso y su lugar seguro, el teatro.

Sobre esa experiencia, el intérprete recordó que cuando entró al estudio observó cómo la producción estaba celebrando el buen desempeño de Rada, eso lo puso más nervioso y al final, no actuó de la mejor manera.

“Fui y sé que no estuve bien. No pude ser yo ni demostrar mi potencial, como sí lo hago en el teatro. Me pongo muy nervioso. Es más, llegué y estaban todos abrazados a Rada, que había hecho el casting antes que yo. ¡Ahí yo ya me quería ir! Dije: “Listo, ya está”. Sentía que la gente que estaba tipo extra, haciendo de concursantes, ya estaban cansados. Me mal predispuse y me salió mal”, precisó Alfonso.

El lugar seguro de Pedro Alfonso, el teatro

A pesar de que en la televisión no ha tenido suerte por su timidez, Pedro Alfonso tiene un lugar seguro y es el escenario de un teatro. El actor confesó que está tratándose profesionalmente para superar sus miedos. “Tengo un gran problema y es mi timidez. En el teatro no se nota, pero con la tele me cuesta mucho. Este año hice terapia para tratarlo. Me cuesta mucho hablar por teléfono también. Tengo una fobia ahí no resuelta”, aseguró.

