Qué vicio logró vencer Pedro Alfonso con mucho esfuerzo

Pedro Alfonso está en Carlos Paz con su obra: “Un plan perfecto”, junto a su esposa Paula Cháves, que este año decidieron actuar juntos. En medio de un presente fantástico, la obra lleva la mejor recaudación y apoyo del público. Fue premiado con la máxima distinción en Córdoba; el Carlos de Oro.

Sin embargo, todo en la vida de Pedro Alfonso no fue un cuento de hadas, hace meses que dejó el cigarrillo porque estaba afectando su salud y lo toma como un logro personal.

"Un plan perfecto la escribí yo mismo y este año debo confesar que me costó mucho porque dejé de fumar hace seis meses y siempre la creación era con el pucho en la mano", reveló el actor.

No fue fácil dejar esa adicción, pero sus compañeros de teatro lo ayudaron mucho, leyó un libro: “Es fácil dejar de fumar si sabés cómo”, y confiesa lo duro que es, pero no imposible: "Me iba con la compu afuera, prendía un pucho y arrancaba. Pero este año no tenía el cigarrillo y sentía que me faltaba algo. Me costó pero lo pude superar. Escribí la obra y pasé el Mundial sin cigarrillo, lo cual me hace sentir muy orgulloso de mí”.

Paula Chaves le dedicó un tierno mensaje a Pedro Alfonso, tras ganar el Carlos de Oro 2023

Paula Chaves y Pedro Alfonso están disfrutando del éxito de su obra “Un Plan Perfecto”, que fue muy bien recibida por el público de la ciudad cordobesa y, ahora, por la crítica. Es que Alfonso se llevó el Oro en los premios que se dan cada temporada en Carlos Paz, y que tuvieron lugar ayer por la noche, y Pedro no pudo disimular su emoción en el escenario.

“Carlos Paz porque es mi segunda casa, siempre es un placer venir y mi vida está acá, este premio es para ustedes, tarda en llegar, pero al final hay recompensa”, expresó el actor.

“Tardó en llegar, pero disfrutar los logros en familia es tu gran recompensa. Transitando el recorrido con amor, siendo agradecidos y conscientes. Felicitaciones por ser el más bueno, dedicado, comprometido, honesto y humilde. Te amamos infinitamente”, escribió en un principio, junto a dos fotografías de la familia unida y la estatuilla de oro. Pedro no tardó en responder al gesto, y le contestó a su esposa: “Vos sos mi oro. Te amo”.