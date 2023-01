Se dieron a conocer los artistas y las obras que están nominadas a los Premios Carlos 2023. En Intrusos, Pampito criticó a Pedro Alfonso por las quejas que tuvo hacia los nominados y hacia los premios.

"Pedro Alfonso reclamó por qué Pachu Peña no estaba nominado, a pesar de la cantidad de nominaciones que tiene (Un plan perfecto)", dijo Pablo Layús, por eso el panelista no se pudo contener y le habló a Alfonso.

"¡Qué pesado que es Pedro Alfonso! No vayas más a los Premios Carlos, Pedro Alfonso, si no te gustan. Sos insoportable, viejo", dijo sin filtro Pampito. "Siempre está enojado. Si tanto le enoja, ¿para qué participa? Pedro, no vayas más", siguió.

Tratando de no sonar tan crudo con la crítica, Pampito la disfrazó un poco con humor: "Si vos ya sos un éxito. No necesitás ningún premio. Sos fabuloso y, como dice Moria, abrácese usted mismo y disfrute de su éxito’", dijo.

"No te podés enojar cuando no te dan un premio. O respetás o no respetás… Siempre por algo se enoja. Si no lo votaron por algo es. No reclames un premio que no te dieron", terminó el panelista.

EF.