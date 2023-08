A días de que Julieta Poggio tenga su gran estreno como una de las protagonistas corales de la obra de teatro Coqueluche, el experimentado actor y director teatral, con 60 años de experiencia en el mundo de la actuación, Pepe Cibrian, liquidó a la ex Gran Hermano.

Las críticas y cuestionamientos de Pepe Cibrian en Instagram fueron tituladas con una gran placa: “Otro oro más a lo no dorado”. Luego en el texto se desplayó de manera firme con un sin número de interrogantes que dejan ver su postura en contra Julieta Poggio y su debut como actriz con un papel que interpretó en su momento la prestigiosa actriz, Thelma Biral.

“Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota -no es culpa de ella- y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”, apuntó el actor y director.

Pero no quedó ahí todo, su descargo siguió: “¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones! Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aún’ sigue siendo nuestro”, y agregó: “Pobre Merello, pobre Gallo, pobre Campoy, pobre Cibrián, pobre Alcón, pobre Agustoni, pobre Campos, pobre Bredeston, pobre Gandolfo, pobre Pacheco, pobre Rossi, pobre Bianco, pobre Luz”.

Pepe Cibrian fue letal y despiadado al hablar de Julieta Poggio: “¿Esto es una actriz?”.

Pepe Cibrian es un peso pesado del teatro en el país y pese a que afirmó que no conoce a Julieta Poggio y la desligó de cualquier culpa sobre su fuerte crítica, sostuvo de manera firme para apoyar a las grandes figuras que han trabajado y trabajan de forma ardua en la profesión: “Sus sueños, ¿dónde han ido? Su lucha, su coherencia, su leyenda, su herencia, su paso por el arte y la cultura. Ante esto, ¿qué pensarán? ¿Qué pensamos? ¿Pensamos? ¿O esto es culpa nuestra? No lo creo. Solo que pareciera ser, somos los últimos mohicanos”.

Pepe Cibrián debió salir a aclarar sus dichos

Tras haber sido lapidario con Julieta Poggio y tras haber vivido el repudio de los fans de la actriz y bailarina, el dramaturgo hizo un video aclaratorio:

“Acabo de escribir una nota sobre un artículo que salió hoy en Infobae. Obviamente no es responsabilidad de la persona (Julieta Poggio) que esto sucediera, pero sí creo que deben entender que desde mi posición, defiendo siete generaciones de actores de mucha lucha por poder sobrevivir en esto de haber creado decenas, centenas de actores, dándole una oportunidad para poder subirse a un escenario”.

“Entiendo que la lucha de cualquier profesión, de cualquier disciplina en la vida, siendo padres, amigos, amantes, es muy dura y solamente a través de eso uno puede perdurar. Porque yo con mis 75 años y 60 casi de carrera cumplidos no he parado de luchar por mí y por todos los jóvenes. Por lo tanto, todo lo que escucho o leo no me parece coherente. No por la protagonista, que realmente no la conozco, pero sí por quienes generan que esto suceda y sí, hay que seguir hablando, no hay que callarse”, cerró Pepe Cibrian su posteo aclaratorio sobre su opinión contra Julieta Poggio.

