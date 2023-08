Julieta Poggio dejó muy en claro cuál es su estilo preferido a la hora de vestir y se convirtió en la it girl del momento a la hora de establecer las tendencias. La bailarina es fanática de la moda de los año 2000 combinándolo con prendas intervenidas por dibujos o ilustraciones. La joven de 21 años arrasó en las redes con un look inspirado en las muñecas Bratz.

Julieta Poggio se lució con un outfit inspirado en las muñecas Bratz

Hace varios días Julieta enloqueció a las redes sociales con su look Barbiecore exclusivamente para el estreno de las película Barbie. La modelo se vistió de rosa y agregó un sombrero cow bpy para posar con unos pochoclos con azúcar rosada y así no romper la armonía de su look.

Para la rueda de prensa de Coqueluche, la obra que protagonizará de la mano de José María Muscari, la ex Gran Hermano optó por inspirarse en otra muñeca icónica de su infancia. Las Bratz son una línea de muñecas muy famosas que se caracterizan por tener las facciones del rostro más exageradas que una Barbie.

El look de Julieta Poggio inspirado en las Bratz

Julieta Poggio

Estas muñecas visten ropa canchera y apuestan por las botas de caña alta con plataformas, un estilo muy similar al de la joven de 21 años. Para la rueda de prensa, la morocha se robó todas las miradas con un pantalón de jean celeste claro en donde se pueden ver los rostros de algunas Bratz como si estuvieran pintadas con un aerosol.

La cartera de mostacillas de Julieta Poggio

La bailarina combinó aquella prenda con una remera de red de strass rosa y un corpiño blanco que llevaba debajo de la misma. Para continuar con el juego de colores, optó por unas botas blanca de punta con taco fino. Pero lo que más llamó la atención fue la cartera de mostacillas en verde y violeta de Julieta Poggio, se trata de un diseño disruptivo que modifica la confección tradicional de dicho accesorio.