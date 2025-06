El perfume favorito de Ángel de Brito: cuánto cuesta y qué marca es

Ángel de Brito mostró desde su camarín uno de los secretos mejor guardados de su rutina diaria: el aroma que lo acompaña detrás y delante de cámara. El conductor reveló que el perfume que ocupa un lugar central en su colección es Vintage, de John Varvatos, una fragancia con más de una década de historia.

Cuánto cuesta el perfume favorito de Ángel de Brito

Ángel de Brito dejó entrever un costado poco conocido de su día a día al compartir cuál es el perfume que prefiere desde hace años. Se trata de Vintage, la fragancia de la firma John Varvatos, lanzada en 2006, que destaca por su combinación de notas especiadas, herbales y amaderadas.

En un video grabado desde su camarín, mostró el frasco que lo acompaña a diario y que, según sus palabras, “arrasó en su armario”. El frasco, de diseño sobrio y elegante, refleja el espíritu de la fragancia: cuero, vidrio oscuro y líneas simples que evocan sofisticación y estilo atemporal. Pero lo que realmente lo distingue es su compleja estructura olfativa, que combina ingredientes poco convencionales.

Las notas de salida abren con una mezcla vibrante de ruibarbo, membrillo, pimienta, ajenjo, albahaca e hinojo, que aportan frescura especiada y un toque herbal. En el corazón, se despliega acordes de canela, bayas de enebro, lavanda, hojas verdes, jazmín y raíz de lirio. Finalmente, las notas de fondo, tabaco, gamuza, abeto balsámico, haba tonka, musgo de roble y pachulí, sellan la composición

La elección de Ángel de Brito no pasó desapercibida, muchos de sus seguidores se mostraron intrigados por la fragancia y comenzaron a buscarla en tiendas online. Sin embargo, conseguir Vintage en Argentina no es tarea sencilla. Debido a su limitada disponibilidad y a que no se comercializa de forma masiva, se ha convertido en una fragancia de culto.

En plataformas como Mercado Libre, el frasco de 75 ml ronda los $75.000 a $90.000, mientras que la versión de 125 ml puede alcanzar los $180.000, dependiendo del vendedor y la procedencia del producto. Esta fragancia se destaca por su durabilidad en la piel y su carácter versátil: puede usarse tanto de día como de noche, y se adapta a distintos estilos sin perder su identidad.

La marca John Varvatos, reconocida por su estética rockera y elegante, ha sabido posicionarse en el mundo de la perfumería con propuestas que combinan diseño, calidad y originalidad. Vintage es una de sus creaciones más emblemáticas, y aunque fue lanzada hace casi dos décadas, sigue vigente entre quienes buscan una fragancia con personalidad definida.

La elección de Ángel de Brito por una fragancia intensa, elegante y con historia como Vintage de John Varvatos revela un aspecto más íntimo de su estilo y personalidad. Al mostrarla desde su camarín, el periodista y conductor dejó al descubierto un detalle de su rutina que combina sofisticación, carácter y una esencia inconfundible.

