Tras su regreso a la televisión en 2024, Susana Giménez habría tomado una tajante decisión que, al parecer, no tiene vuelta atrás. Así lo confirmó Ángel de Brito y reveló los motivos.

Por qué Susana Giménez no volverá a trabajar en televisión

El público fiel de Susana Giménez siempre mantiene la esperanza de verla nuevamente en televisión con su clásico programa de los domingos. Sin embargo, este año los planes de la conductora serían otros. El periodista Ángel de Brito reveló en su ciclo de streaming Bondi Live que "no hay forma que se concrete su vuelta", al menos en el corto y mediano plazo. ¿El motivo?

Según explicó el periodista, la principal razón de su ausencia está relacionada con el elevado cachet de la diva: “No puede estar en la tele. Esas estrellas, como Marcelo y Susana, se volvieron carísimas”.

Susana Giménez

Daniel Hadad, que se encontraba presente en el estudio, opinó que Giménez debería recibir un sueldo millonario por parte del canal, algo que hoy resulta imposible por la situación económica del país: “No hay quien pueda pagar eso hoy. Traducido sería; la torta de la publicidad de Argentina es más chica que la del Perú”.

Por otro lado, recordó la etapa que trabajó con Susana Giménez y reveló cuánto dinero le pedía para estar en la TV: "Era imposible el número que me pedía, era un tema de plata con Susana. Yo negociaba directo con ella, directamente con ella es más fácil todo. Me decía ‘Danielito, 1 (por un millón)’. No a 1 no llego, era un programa por semana”.

Por último, Hadad compartió su opinión sobre por qué cree que la conductora decidió alejarse de la televisión: "Ella ya no tiene ganas de estar”.

Susana Giménez

Cabe recordar que su esperado regreso el año pasado generó muchas críticas en las redes sociales. Aunque intentó modernizarse con un ciclo de streaming conducido por Sofía Gonet, Pablo Agustín y Nacho Elizalde, lo cierto es que la dinámica del programa y la actitud de la artista fueron factores claves por los que el rating no logró despegar como otros años.

Hace algunas semanas en "Intrusos" revelaron que los líderes de la programación de Paramount y Telefe le habrían confirmado que permanecerá como figura del canal pero con un formato diferente. Se trata de emisiones especiales con entrevistas a famosos de calibre internacional. “En principio serían cinco o seis. Por ejemplo, con los Messi o con los Montaner”, explicó el periodista Gustavo Descalzi en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Habrá que ver si, finalmente, esta información se concreta o si logran convencerla, al menos, para una despedida a lo grande como se lo merece. Por el momento, Ángel de Brito y Daniel Hadad dejaron en claro que Susana Giménez no volverá a trabajar en la televisión.