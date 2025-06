Charlene de Mónaco sorprende con un imponente look griego y consolida su lugar en la moda internacional

Charlene de Mónaco acaparó todas las miradas nuevamente. La princesa asistió a la ceremonia de clausura del Festival de Televisión de Montecarlo luciendo un imponente vestido de inspiración griega que reafirma su lugar como una de las royals con más estilo del momento.

El diseño, creado por Nicolas Ghesquière, director creativo de Louis Vuitton, se destacó por su elegancia sutil y su impecable confección. En un tono celeste pastel que resaltó la frescura de su piel y la serenidad de su presencia, el vestido largo presentaba una silueta alargada, sin excesos, pero con detalles que sumaron fuerza estética. El escote halter, con cuello alto, se prolongaba hacia los hombros a través de drapeados que caían con gracia, simulando una capa liviana que evocaba las túnicas del arte clásico griego.

El look griego de Charlene de Mónaco

El diseño, no solo realzó su porte atlético, sino que aportó movimiento y sofisticación sin recurrir a muchos accesorios. Fiel a su estilo depurado, Charlene optó por no usar collares ni accesorios llamativos. En cambio, complementó el look con un par de delicados aros brillantes y un peinado recogido con ondas suaves, que dejaban ver su rostro radiante y un maquillaje en tonos neutros, con foco en la mirada y labios rosados.

Charlene de Mónaco

Junto al príncipe Alberto, Charlene posó con naturalidad, combinando elegancia con cercanía al saludar a los asistentes y posar para selfies con el público. La imagen de ambos en la alfombra azul fue una de las más comentadas de la noche, y volvió a colocar a la princesa en las listas de mejor vestidas del circuito europeo.

Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto

Este look se suma a una serie de elecciones recientes que muestran a Charlene de Mónaco cómoda y segura en su rol, apostando por firmas de alta costura con un giro contemporáneo. Con una estética cada vez más definida —minimalista, sobria y regia—, la exnadadora sudafricana consolida su presencia no solo en los actos oficiales del principado, sino también en el radar de la moda internacional.

F.A