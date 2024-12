Petrona Jerez vivió las últimas horas con una difícil prueba que la mantuvo unida por una soga por todo un día a Sandra Priore, el objetivo de esto era obtener un importante beneficio para toda la casa de Gran Hermano (Telefe). Este reto fue para ellas ya que es de público conocimiento que entre ambas mujeres no hay muy buena relación. Pero tanto tiempo estando juntas terminó haciendo que la tucumana le contara a su compañera uno de los momentos más difíciles de su vida.

Petrona, de Gran Hermano, se quebró al contar que su marido la engaño con su vecina

A pesar de que desde que ambas entraron a la casa la relación entre ellas no es la mejor, esta unión las empujó a charlar y terminaron sacando temas profundos y superíntimos de cada una. “¿Vos qué querés hacer cuando salgas?”, le consultó Sandra a su compañera tratando de mantener una conversación.

“Irme a ver a mi familia. Jorge (esposo de Petrona) me hizo un testamento larguísimo, una carta, en la que me decía que era una guerrera de la vida. Que se le iba el pilar de la familia. Pero voy a volver, triunfante como vos querés y como yo lo deseo”, contestó Petrona mirando a su compañera.

“¿Nunca se separaron?”, consultó Sandra, impresionada por la declaración de la tucumana. Siendo sincera, Petrona contestó: “Nunca. Han pasado cosas que no quiero contar porque no lo quiero exponer, pero hubo gente que me ha hecho muy daño. Una conocida mía, vecina… mi mamá se enteró primero. Después lo sabía todo el mundo menos yo. Yo no sabía nada, pero bueno… traté de llevar la situación. Era abrirme o seguir con el matrimonio”.

Momentos después de este testimonio, Priore le contó que ella había vivido una situación similar con su marido y que juntos también habían podido salir adelante. “¿Quién era ella?, le consultó a su compañera. “La vecina de enfrente, le mandaba fotos”, contestó dolida Petrona. Finalmente, con muy buena onda, Sandra la apoyó y expresó: “En la vida, todo vuelve”.

A pesar de haber sido un reto impuesto por Gran Hermano con el fin de conseguir un beneficio para toda la casa, Sandra Priore y Petrona Jerez encontraron, en esta forzada unión, un lugar seguro para expresar algo que a ambas le generaba dolor y angustia. De esta forma quedó claro que la relación entre ambas mejoró, a pesar de haber empezado esta edición de la casa más famosa del país con el pie izquierdo.

