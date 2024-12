Este lunes 2 de diciembre volvió el ojo que todo lo ve a la pantalla de Telefe. Con Santiago del Moro como conductor regresó Gran Hermano en su edición 2025 con nuevas caras que prometen desatar la vorágine en la casa.

Entre ellas, Sandra Priore, la mujer que entró pisando fuerte al estudio y revelando una pasión que es poco frecuente entre los participantes. Rápidamente en redes sociales los seguidores del reality no tardaron en señalar la semejanza de su personalidad con la de Emma Vich y Virginia.

Gran Hermano 2025: quién es Sandra Priore, la jugadora que se destacó por contar cuál es su gran pasión

Sandra Priore es oriunda de La Plata, tiene 50 años de edad y se encuentra casada. Se describe a sí misma como “viajera incansable” y develó que disfruta de navegar. Además, trabaja como pescadora, un oficio poco habitual entre las personas que integran el reality.

A pesar de estar casada, admitió que no priva de algún posible romance que pueda surgir en la casa. “Yo no entro a la casa para levantarme a nadie, no es mi objetivo. Pero tampoco sé lo que puede pasar”, declaró la platense en el video previo a su ingreso al piso. Desde su presentación dejó en claro algunas pautas acerca de la convivencia, y no dudo en mostrarse desde el lenguaje de la forma más transparente que supo. “El bullying es una de las cosas me saca totalmente, no lo soporto. Tengo un cohete en el or*, literal. Me las mando porque a veces no pienso lo que voy a decir”, sentenció sin tapujos la ingresante a la casa.

“Yo vengo a ordenar la casa. A cocinar, ayudar, integrar y cuando se tenga que hacer algún lío hacerlo también”, agregó. Luego de hablar acerca de sus valores y el carácter que mostraría con los demás participantes, develó que uno de sus principales hobbies es navegar, actividad que definió como su “vida”.

Sandra Priore llegó a la casa para derribar prejuicios y en vistas de mantenerse en carrera el mayor tiempo posible en el programa. Una vez adentro, rápidamente pudo conectar con los demás y se mostró emocionada con el recibimiento de Santiago del Moro. La pescadora ahora deberá navegar los desafíos de una convivencia con un total de 24 personas. A pesar de que contó su historia de vida y algunos rasgos de su personalidad en la presentación, tendrá varios meses para demostrar al público que su carácter puede llevarla a consagrarse como la próxima ganadora de Gran Hermano 2025.

C.G