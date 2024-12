La aparición de Petrona Fabiana Jerez en la casa más famosa del país, Gran Hermano 2025, causó furor en el público, pero no fue de la misma manera dentro de la casa. La relación de Petrona con sus compañeros no es la mejor, ya que la participante ronca mucho y es sonámbula, algo que el resto de los jugadores no tolera de la mejor manera.

Las rispideces de la tucumana con los nuevos participantes de Gran Hermano 2025 están a la vista y uno de los actos que permitió verlo fue cuando el líder de la semana, Santiago Algorta, el uruguayo, le eliminó su posibilidad de nominar.

Petrona Fabiana Jerez

Los participantes de Gran Hermano 2025 piden la expulsión de Petrona Fabiana Jerez

Petrona Fabiana Jerez tiene 53 años y es de Tucumán. La jugadora se presentó como “cocinera, depiladora, peluquera y enfermera de la Cruz Roja”, sin embargo sus compañeros dudan de sus capacidades y algunos, como Martina Pereyra, aseguran que “es re chamuyera” y piensan en su expulsión.

La poca predisposición de la tucumana con la cocina es uno de los motivos que molestan en su entorno, pese a que la única encargada de alimentar a los habitantes de la famosa casa es Sandra Piore. Aunque la ausencia de Petrona en la cocina puede ser un motivo de molestia, el principal motivo de discordia y por el que busca que la jugadora sea expulsada son sus ronquidos y su trastorno del sueño: es sonámbula.

“Si ella ronca o es sonámbula, igual estamos conviviendo y nos vamos a tener que acostumbrar”, señaló Chiara Mancuso y provocó el llanto de la tucumana. “No llores Petro, no lo hacés a propósito”, la consoló otra jugadora, mientras las chicas la abrazaban.

Sin embargo, a espaldas de la participante los comentarios no son los mejores. Una de las jugadores con las que no logra conectar es con Martina, la doble de Juli Poggio, quien contaba la difícil situación que viven a la hora de dormir por las noches. “No sabés lo que ronca. Yo me re calenté y le dije ´Petro, queremos dormir´”, expresó.

Otro de los jugadores que busca la eliminación o expulsión de la tucumana es Brian Alberto, quien demostró que su relación con Petrona es bastante turbulenta. “Haciendo lo que están haciendo le están dando mucho show a ella afuera”, expresó el vendedor y agregó que “eso es lo que la gente quiere, alguien que desquicie a las otras personas”, dando a entender que se trata de una de las favoritas del público.

“Hoy cuando estábamos cantando, Petrona me dice “vení vos que estás alborotando a todas las chicas”. Nosotros somos más pendejos, nos gusta el quilombo y joder. Si a Petrona no le gusta, le hago la guerra para que a ella le incomode algo”, expresó duramente el vendedor ambulante de San Miguel.

Petrona Fabiana Jerez en su entrada a Gran Hermano 2025

Hoy, en una noche de nominación, Petrona no puede nominar por la sanción que le aplicó el líder de la semana, sin embargo el público la perfiló como una de las ganadoras del Gran Hermano 2025 y, por el momento, la van a apoyar.

MVB