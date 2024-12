Gran Hermano 2025 (Telefe) vivió el martes en la noche un momento de gran incomodidad sobre el cierre del programa, luego que Santiago del Moro empezase a saludar a los participantes, Brian Alberto pidió la palabra y se descargó sin ningún filtro contra Ulises Apóstolo, quien es el líder de esta semana.

Gran Hermano 2025

Incómodo momento en Gran Hermano: el cara a cara de dos de los jugadores más fuertes

Tras haberse cansado de las actitudes de su compañero dentro de la casa, Brian no se contuvo más y le dijo de todo al cordobés frente al resto de los participantes y del conductor. Hasta este momento no se habían visto peleas ni situaciones incómodas entre ellos, a pesar de que no congeniaron desde un principio.

“Le quería preguntar a Uli, porque veo que le gusta exponer a la gente, si lo que hizo con Petrona es genuino o lo está haciendo por estrategia de juego”, expresó sin ninguna duda Brian. Al escuchar esta acusación, el líder continúo cebando mates con un gesto altanero, para muchos seguidores del programa; además de mostrarse sorprendido por los dichos de su compañero.

Brian Alberto

“Ayer lo escuché decir que era una persona que no estaba desarrollada intelectualmente, y hoy lo ves abrazándola y conmocionándola como para llevarla para su bando”, continuó el vendedor ambulante. Con este comentario no solo buscó exponer a Ulises, sino mostrar como son sus actitudes y de alguna forma defender a Petrona tras los agravios.

Antes de finalizar el joven terminó de soltar lo que pensaba con una fuerte frase: “Quería aprovechar para decir qué tan picante que dice ser él, que ‘soy picante, soy picante’, y no usó la autofulminante para probarse. Me parece que no es muy picante que digamos”.

Del Moro tomó la palabra y le preguntó a Ulises si quería contestar, pero la respuesta que dio el politólogo para muchos quedó escueta: “Es una lástima, la verdad, la actitud de Brian. Me sorprende. Yo si pudiera salvarlo, lo salvaría, sinceramente. Lo hablé recién con sus amigos cercanos”.

Brian volvió a la carga con esta respuesta: “Igual está desviando el tema porque le pregunté algo de Petro”. Ante este nuevo comentario, el líder de la semana contestó: “Yo, a la persona que más respeto en esta casa es Brian y a su historia. No voy a discutir”. Para dar por cerrado el tema, el vendedor ambulante soltó: “El que calla otorga, Santi”.

Ulises Apóstolo

Brian está en placa en esta semana, al igual que alguno de sus compañeros, tras una sanción de Gran Hermano por haber abierto un casillero del kiosko sin permiso. Pero al no ser salvado y ver los constantes agravios que Ulises hace para con el resto soltó todo lo que pensaba de él con el fin de exponerlo.

