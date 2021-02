Pía Shaw contó la extraña situación que vivió con una celebridad: "Me trajo un balde con agua porque no andaba la cadena"

En medio de sus debut en LAM, Pía Shaw recordó sus épocas de notera de Infama, y reveló una incomoda situación que vivió con una reconocida actriz en su casa.

Ángel de Brito, que ya conocía la historia, quiso saber si es verdad que una vez tuvo un problema con un inodoro durante una nota en la vivienda de la figura. "Sí, es verdad. La famosa me preguntó ‘¿Querés hacer lo primero o lo segundo?’, porque no había agua. No quería hacer lo segundo, gracias a Dios, pero me trajo el balde porque no tenía plata de verdad. Un amor ella, pero estaba pasando un momento complicado", relató Pía.

"No andaba la cadena del inodoro, entonces le dije ‘puedo pasar a un baño’, pero no había agua. Fue en una casa de campo... Se le había roto, pero venía de pasar una situación complicada", aseguró.

¿De quién se trataba? De Noemí Alan. "Era como una casita donde ella se ha dedicado a muchas cosas", cerró la periodista.

Pía Shaw reveló que está de novia con un fotógrafo de una prestigiosa revista

En medio del programa de Ángel de Brito, "Los Ángeles a la Mañana" todo giró en torno a la vida sentimental de la nueva angelita, Pía Shaw, mientras la periodista adelantaba que iba a contar un compromiso (al final se develó que era el de Juana Viale), el conductor la comenzó a indagar y le preguntó si estaba en pareja y ella, luego de un tire y afloje, reconoció que está de novia hace un año y medio con un fotógrafo de una revista de celebridades.

"Si chicas estoy en pareja desde hace un año y medio. Es fotógrafo las conoce a todas a ustedes, conoce la casa de todas. No vivimos juntos pero si pasamos muchas noches juntos. Es más ayer a la noche lo fleté porque quería pasar la noche sola, pero estamos muy bien y felices ya llevamos mucho tiempo", comenzó diciendo.

Ante esto, Yanina Latorre, pícara intervino: ¿Es un fotógrafo de una importante revista de celebridades? , a lo que Pía algo colorada afirmó que era parte del staff de una importante revista Argentina.