Pía Shaw y el desconsolado llanto que no pudo contener

Tras más de 20 años de formar parte de la televisión, Pía Shaw se despidió de América, el canal que la vio brillar. Es por eso que no pudo contener las lágrimas al decirle adiós a sus colegas, a quienes además les expresó su cariño y gratitud luego de haber compartido pantalla durante mucho tiempo.



"A mí me da mucha alegría poder irme de un lugar donde la gente me quiere, me trata bien. Toda la semana hemos hecho chiste de mis despedida, sin ningún problema. Eso habla de lo bien que me voy de acá. El canal acepta que yo pruebe por otros caminos... Acá pasé una etapa divina. No sé que voy a hacer. Soy una agradecida. Soy una apasionada de este trabajo, le pongo mucho, y creo que el medio lo ve. A veces te puede gustar, a veces no. Pero ahora estoy viendo, me voy de vacaciones y a ver a mi familia. Tengo ganas de ir a Posadas a abrazar a toda la familia. Fue un año de mucho trabajo y no tuvimos la oportunidad de disfrutarlo. Tengo ganas de no correr. Tengo ganas de poder ir pasar las Fiestas a Posadas y saber que me quedo. Hace más de 20 años que trabajo en este medio, con poquitas vacaciones, y tenía ganas de parar un poco, ver y después decidir", sostuvo Pía Shaw, con la emoción a flor de piel.

Acto seguido, Pía Shaw no pudo contener las lágrimas al ver lo que sus colegas decían de ella. "De las cosas más lindas que me quedan de América fue conocerte a vos. Sos compañera, laburadora y agradezco quedarme con vos como amiga para siempre", dijo Denise Dumas.



Por otro lado, Cora Debarbieri sostuvo: "Pía es una gran persona, una excelente amiga y una muy buena compañera de trabajo... Pía hace que todo fluya. Es todo muy fácil con ella. Ya nos vamos a volver a cruzar".

Visiblemente conmovida, Pía Shaw agradeció y se despidió: "No es fácil ser conductora en la televisión siendo mujer. Es súper difícil. Muchas veces el medio es injusto y no perdona el recorrido. A mí me encanta formar parte de equipos. No es que tengo la palabra ‘conductora’ y quiero ser... ¡No! Yo la quiero pasar bien. Vos, Guillermo (Andino), sos un gran líder de equipo. Nos dejaste ser quienes éramos. Y esto lo dije toda la pandemia 'lo mejor que me pudo pasar en la pandemia es trabajar con vos'. Nunca está de mal humor".



¡Se la va a extrañar!