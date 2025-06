Benjamín Vicuña volvió a ser tendencia en las redes sociales, debido a un polémico gesto que tuvo contra la China Suárez. La actriz está queriendo construir una vida con Mauro Icardi en Turquía, pero ese sueño hizo que comenzara la pelea por dónde vivirán sus hijos. Esto llevó a que el nombre del actor y de Nicolás Cabré volviera a tener relevancia en los medios de comunicación, quienes no dudan en buscar su palabra. Sin embargo, y tras un día del padre emotivo, Vicuña compartió una fotografía con sus niños y realizó un duro accionar contra su expareja.

La relación de Benjamín Vicuña y la China Suárez es de cordialidad y conversación, debido a los hijos que comparten, Magnolia y Amancio. Si bien los niños viven con su mamá, siempre que pueden se reúnen con su padre, quienes prepara divertidas salidas para ellos. Sin embargo, la conversación se tornó más profunda, luego de que surgiera la posibilidad de la actriz vivendo en Turquía, con su actual pareja Mauro Icardi. Ante esto, Eugenia Suárez comenzó a hablar con los padres de sus hijos para ver dónde vivirían.

En este contexto, el domingo 15 de junio, se celebró el Día del Padre, y los famosos disfrutaron de sus hijos. Mientras que la China e Icardi almorzaban con sus amigos, Vicuña llevó a Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio a un restaurante, a pasar un momento familiar. Sin dudarlo, compartió una postal en su cuenta de Instagram, donde expresó: "Gracias, vida". El actor no duda en mostrar lo mucho que ama a sus hijos, y lo que aprecia tenerlos cerca. Pero, fue en ese posteo que él tuvo un gesto que generó un escándalo en redes sociales.

Dos comentarios contaron con el "me gusta" del actor, y muchos seguidores lo tomaron como que era un palito para su expareja. “Los nenes más pequeños se ven más felices con él que con la mamá”, escribió una usuaria, mientras que otra siguió por la misma línea: “El amor de los hermanos, se nota que ambas madres no les llenan la cabeza”. Este gesto no paso desapercibido para ninguno, y el actor se volvió centro de opiniones al respecto.

Por el momento, ni Benjamín Vicuña ni la China Suárez se pronunciaron al respecto, pero sus seguidores lo tomaron como una indirecta para la actriz, que pretende mudarlos a Turquía con ella. Sin embargo, el actor ya había dado comentarios sobre el posible viaje de sus hijos, y negó que esto se llevara a cabo. Por su parte, Rufina, hija de Nicolás Cabré y Suárez, se quedará en la Argentina, por lo que se considera que los otros dos niños también.

