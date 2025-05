El accionar de la China Suárez en estos últimos días estuvo bajo la lupa mediática y de las redes sociales. Diversos comentarios sobre sus hijos, el viaje a Turquía y su pelea con Yanina Latorre hicieron que varios escándalos comenzaran a explotar a su alrededor. Ante esto, buscaron la palabra de Benjamín Vicuña, expareja de la actriz y padre de Magnolia y Amancio. El actor, después de haber sido protagonista de rumores, decidió romper el silencio y se refirió a todo lo que Suárez estaba haciendo.

Benjamín Vicuña y sus hijos, China Suárez, Mauro Icardi

¿Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la China Suárez?: "Me da vergüenza"

Benjamín Vicuña es una de las exparejas de la China Suárez que fueron involucradas en el escándalo que ella vive en estos días. Tras tomarse unos días en Turquía con Mauro Icardi y sus tres hijos, los usuarios en redes sociales y periodistas comenzaron a revelar algunas de las internas que la actriz está viviendo. Lejos de querer apagar los rumores, salió en su cuenta de Instagram y apuntó contra varias de las personas que fueron contra ella.

Benjamín Vicuña, China Suárez y sus hijos

Por esto, y ante esta situación, en Intrusos fueron a buscar a Vicuña, y consultarle cómo ve la situación, teniendo en cuenta que la China está al cuidado de Magnolia y Amancio. El actor decidió romper el silencio y expresó: “Me da tanta vergüenza estar hablando de estas cosas, que son domésticas, permisos, viajes, vida familiar… cómo uno se arregla. Siempre se trata de preservar a los chicos”. En primer lugar explicó que todo estaba hablado y era discutido con antelación para que ocurrieran las cosas cuidando a los menores.

Benjamín Vicuña y sus hijos

Sin embargo, Amancio fue uno de los expuestos por la China, cuando mostró que un abogado había apuntado contra él y habló de su sexualidad. El movilero le consultó a Vicuña qué opinaba sobre esta situación, y él prefirió no decir mucho, ya que no sabía qué era verdad de lo que se publicaba. “Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel, todos sabemos que se dicen barbaridades”, sentenció. De esta manera, y refiriendose a las fotos que su expareja publica, apuntó: “Hay cosas que sí me parecen que están de más, pero eso también se habla en privado”.

Por último, el notero de Intrusos indagó si él estaba de acuerdo, en caso de que la China se mudara a Turquía y quisiera llevarse a sus hijos con ella. Tajante y sin seguir conversando, cerró: "Ninguna posibilidad". La respuesta dejó a los usuarios con la duda de que si se refería a que la actriz no tenía pensado mudarse, o si Benjamín Vicuña no dejaría que Magnolia y Amancio se fueran del país con su expareja y Mauro Icardi. A pesar de eso, el actor se mostró dispuesto a hablar y aclarar que había temas que se mantenían en privado, y que ambos debían hacerlo así.

A.E