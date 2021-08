Luis Ventura pasó por el programa de Carmen Barbieri y dejó dudas al hablar de Estelita su exmujer de quien se separó hace siete años y ahora todos se preguntan si volvieron.

La ruptura se produjo después del escándalo que el provocó cuando reconoció haber tenido un affaire con Fabiana Liuzzi, con quien tuvo un hijo. En ese momento la esposa del periodista decidió terminar la relación. Angustia, enojo, depresión, bronca y al final, el amor fue más fuerte y pudo perdonar al padre de sus hijos. Sin embargo, públicamente, ella siempre aclaraba que no estaban juntos.

Indagado por la relación que mantiene con su exmujer Luis, pícaro respondió: “Yo solo no estoy sino que estoy con mi familia. Mi familia está compuesta por mis hijos, la madre de mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos... No le quiero poner rótulo a nada porque la vida es lo que pasa en el momento. Yo solo no estoy".

Ante la respuesta de Luis comenzó a circular un rumor que indica que Luis y Estelita se habrían reencontrado y habrían decidido compartir el mismo techo, algunos días a la semana.

Pícara respuesta de Luis Ventura cuando le preguntaron por su ex mujer, Estelita.

Estelita Ventura, durísima contra Jorge Rial: "Hizo mucho daño"

TV Nostra llegaba a su fin a poco más de un mes de su primera edición. Su conductor, Jorge Rial fue el encargado de dar la noticia y metafóricamente dijo "me dieron una Ferrari y la choqué". Estelita Ventura, panelista del Run Run del Espectáculo, como muchos otros referentes de la televisión y la radio, se manifestó en durísimos términos hacia Rial.

Tras el fracaso del programa, Estelita, ex esposa de Luis Ventura quien fue compañero de Rial en Intrusos desde sus inicios hasta que fue desplazado del ciclo tuvo la oportunidad de hacer su descargo: "Hizo mucho mal, ustedes no se imaginan", comenzaba su catarsis y seguía: "Lo escuché a Baby Echecopar que dijo que se lo merece porque es justo lo que él hizo. A nivel familia, amistad y todo. En el peor momento de Luis lo echó del trabajo. Luis fue la sombra. Él hizo un programa importante porque detrás había mucha gente que traía las mejores informaciones en ese momento y por eso era el éxito de Intrusos".

La panelista aclaró que hablaba por ella ya que su ex es muy reservado y nunca diría nada y no lo quiere meter en el medio

Compenetrada con su relato, Estelita tenía mucho más para decir: "Yo vi cosas que no me gustaron. en el momento del despido de Luis, estaba internado en la Trinidad de Quilmes y lo llama una persona y le dice ´poné américa y escuchá lo que está diciendo tu amigo´. En ese momento, Rial lo estaba sacando a Luis del programa por una palabra equivocada que había dicho (aborto) y con el tiempo el señor se puso el pañuelito verde".

Enojadísima con el comportamiento del padre de More Rial, Estelita agregó: "Yo sé lo que pasamos, lo que vivimos, lo que estuvimos. Nosotros estábamos en la casa de Jorge cuando llegaron las hijas. Cuando llegó Morena recién nacida que la trajo Silvia (D´auro), cuando vino Rocío. Sabemos con quiénes vinieron. Nosotros sabemos todo", concluyó.

FL