Luis Ventura habló de la ida de Jorge Rial de América: \"No sé y tampoco me interesa\"

El periodista Juan Etchegoyen tuvo a un invitado de lujo en sus vivos de Instagram para Radio Mitre: Luis Ventura, el presidente de Aptra y conductor de "Secretos Verdaderos" entre otros tantos trabajos, fue el entrevistado y el tema central del encuentro fue la salida de Jorge Rial, quien fuera su coequiper en Intrusos, del canal América en el que estuvo por más de 20 años.

En medio de la charla, se refirió a su ex amigo y no dudó en manifestar: "No sé y no me interesa", dijo para asegurar en otro momento de la charla, refiriéndose al papá de More Rial, "Que Dios lo ayude y a mí no me desampare".

Luis Ventura no se calló nada al referirse a su ex amigo Jorge Rial

La pregunta de Juan fue directa al hueso: "Cómo fue tu sensación al enterarte de la noticia del final de Jorge Rial en América", a lo que Ventura respondió refiriéndose al abrupto final de TV Nostra, el fallido programa de Rial que duró menos de 2 meses al aire.

"A mi lo que me causó mucha tristeza y me dio mucho dolor, fue que a un proyecto de América, que tenía todas las energías puestas para que le fuera bien, con una escenografía espectacular y un gran staff, haya durado tan poco", comenzó su respuesta.

"Yo no lo vi nunca. Si vi la escenografía, que me pareció una cosa espectacular", y agregó: "No voy a poner en tela de juicio, a esta altura del partido, la experiencia y lo que es la capacidad que tiene Rial para conducir los programas", manifestó con objetividad y demostrando no tener rencores con quien fue su íntimo amigo.

Luis y Jorge fueron una dupla emblemática

"Por eso acá lo que dudo es del número (rating) pero mas allá, lo que a mi me causó tristeza es porque quedó mucha gente sin laburo, mucha gente que necesitaba esa fuente y que se quedó sin eso", dijo empático con los trabajadores, muchos de ellos con quienes compartió varios programas de televisión.

"También me causó dolor porque no está bueno que profesionales de reconocida trayectoria se queden sin laburo, mas allá de las diferencias personales que pueda tener yo con alguno de ellos, pero bueno, me causo dolor y tristeza: las dos cosas", agregó.

Etchegoyen encontró en ese momento el espacio para preguntarle por la salida de Rial del Canal y fue así como le preguntó: "Y la partida de Jorge del canal no te causó dolor?"

La respuesta del presidente de Aptra, de 65 años, fue calma y segura: "Si Jorge tomó esa decisión lo habrá meditado muy bien con su familia. No son decisiones que se toman de arrebato. Se toman con meditación", dijo y fue por más: "A mi me da la impresión que no es algo que él resolvió de un momento para otro, vino muy bien pensado".

"Jorge tiene esas cosas: desde mi ida de Intrusos hasta lo que quieran imaginar, él siempre tomó este tipo de decisiones. Hoy la tomó con él mismo y con su grupo de trabajo" y reflexionó: "Qué le voy a hacer! No sé, tampoco me interesa. Siempre digo lo mismo: cuando yo tomo otro camino, cuando elegí otro lugar, otra manera, que Dios lo ayude y que a mi no me desampare" , dijo refiriéndose al fin de la amistad que los unió por tantos años y que terminó abruptamente cuando Rial apartó a Ventura de Intrusos.

"No me voy a poner a profundizar porque tampoco me interesa. Ojalá que le vaya muy bien a él y a toda su familia", finalizó.

