Tras ocho meses de amor, Pampita confirmó que se separó de Martín Pepa. Acto seguido, emprendió sus vacaciones familiares con sus hijos que incluyó la presencia de Benjamín Vicuña, junto a su novia Anita Espasandin. Pese a que el actor se encuentra en pareja, no es motivo para que los fanáticos especulen con una segunda vuelta para el matrimonio que terminó hace una década. Y es en medio de estos rumores que la modelo tuvo un gesto que le da fuerza al deseo de sus seguidores.

Pampita y su reacción por el pedido de reconciliación con Benjamín Vicuña

En 2015, Pampita y Benjamín Vicuña se separaron tras diez años de amor, en medio de un gran escándalo por la infidelidad del actor con la China Suárez, con quien posteriormente formó familia. Con el tiempo, la expareja pudo reconstruir su vínculo por el bien de sus hijos en común y de a poco se volvieron a mostrar juntos por ellos. Además, el apoyo mutuo que se brinda habla de su gran relación, pero más allá de estar bien por sus niños, esta cercanía generó fantasías de reconciliación entre sus fans.

Por supuesto que tanto Pampita como Benjamín Vicuña hicieron oídos sordos a estos deseos de sus fanáticos, ya que ambos formaron sus nuevas relaciones amorosas a lo largo del tiempo. Pero no es hasta ahora que la modelo reaccionó, en medio de su nuevo estado sentimental tras terminar su noviazgo con Martín Pepa.

Luego de compartir vacaciones con el padre de sus hijos, Pampita emprendió viaje hacia el verano europeo y en medio de sus jornadas de playa y disfrute bajo el sol, se acordó de su expareja. Es que como en otras ocasiones, una seguidora le hizo un pedido puntual: que retome su relación amorosa con el actor. "Volvé con Vicuña, porfa. Te amamos", lanzó. Y lejos de pasar por alto este comentario, que se trató de uno entre miles en que la halagaron, la modelo no dudó en reacción.

Lo que hizo la futura conductora de Los 8 escalones (eltrece) fue ponerle Me Gusta a este comentario. Y en el manejo de redes sociales esta acción se traduce a un aval de lo que se está diciendo. Por ello, esta reacción no pasó desapercibida, tomada como una aprobación por la modelo, generando un gran revuelo entre los fanáticos.

Esto se suma a la recordada reacción de Benjamín Vicuña en 2023 al ganar un Martín Fierro como Mejor Actor Protagonista de Ficción, que en su discurso habría hablado de Pampita. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, expresó y todas las miradas apuntaron a la modelo, quien estando presente reaccionó con risas. Desde aquel momento, se generó un imaginario social sobre la posibilidad de una segunda vuelta entre ellos.