Pampita es una modelo que encuentra su estilo y las tendencias en todas las temporadas del año. Ella puede pasar del invierno y la nieve de la Patagonia, con sus looks de colores oscuros pero sensualidad absoluta, a las hermosas playas del mundo, con tonalidades llamativas y las bikinis más pedidas por todos. En las últimas horas, llegó a Ibiza para disfrutar de los paradisíacos paisajes y desempolvó la bikini tendencia que se usará en el próximo verano argentino.

Pampita, una modelo de todas las estaciones

La bikini tendencia de Pampita para el próximo verano

Pampita no duda en disfrutar cada una de sus vacaciones con sus seres queridos, pero en marcar lo mejor de la moda durante las mismas. En los últimos días, vivió unos momentos magníficos con amigos y familia, sobre todo con tres de sus hijos, en la Patagonia. Entre la nieve, el esquí y hermosos recorridos, compartió las postales ideales del invierno. Sin embargo, debió terminar su descanso, y viajo a Ibiza para continuar con uno de sus trabajos.

Las vacaciones en la nieve de Pampita

La modelo no solo muestra lo mejor de la moda, volviéndose una de las influencias más queridas de la industria. Además tiene contrato con algunos lugares especiales, que le permiten vivir unos días relajantes. Todos los años, se toma unas semanas en Ibiza, donde disfruta del lujo y la tranquilidad de la playa. En este contexto, y tras la nieve, compartió en su cuenta de Instagram su llegada a la isla en el mar Mediterráneo, y desempolvó la bikini tendencia del próximo verano argentino.

Pampita llegó a Ibiza

Bajo el celeste cielo de Ibiza, Pampita bailó al son de la música de un hotel de lujo, luciendo una bikini lejana a sus gustos habituales. En general, ella opta por los estampados animal print o coloridos para complementar a las tonalidades alegres del verano. En esta ocasión, fue por un conjunto total white, con detalles en camel. La parte superior era de diseño triangular, con textura 3D, y contaba con un agregado de anillo que lo unía a las tiras de diferente color. Para cerrar, lo complementó con unos anteojos de sol y un sombrero crema.

Los seguidores no dudaron en destacar este look y halagarle cómo le quedaba. Pampita es una de las influencias de la moda más importantes de la Argentina, y no duda en demostrar sus gustos y tendencias favoritas en cada viaje que realiza. Ya sea de vacaciones como para trabajos diversos, la modelo se la juega por probar algo nuevo y dejar una marca en cada lugar que visita. Es así como demostró, además, su poder en los cambios de temporada y mirada a futuro.

