Benjamín Vicuña estuvo nominado en los Martín Fierro de la Moda como "Actor con Mejor Estilo". El chileno es el segundo Martín Fierro que gana en lo que va del año, y en esta oportunidad amagó en su discurso sobre el escenario.

El discurso fallido de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña ganó su primer Martin Fierro mejor actor, y cuando subió a recibirlo, tuvo unas palabras que fueron dedicadas a Pampita el cuál generó un revuelo mediático durante semanas.

En esta oportunidad, el actor chileno recibió su premio como "Actor con Mejor Estilo", y cuando subió al escenario, midió muy bien sus palabras para no volver a pifiarla.

"Voy a respirar un poquito antes de decir unas palabras", comenzó diciendo el actor. Luego de agradecer el premio y reconocer el mundo de la moda, prosiguió con su discurso. "Esto se lo voy a dedicar... Esa... No no, no piensen...", arrojó Benjamín Vicuña entre risas quien luego nombró sus seis hijos y luego bajó del escenario.

J.M