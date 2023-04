Pilar Smith y Rafael Ruiz Huidobro: se conocieron en un bar y armaron una gran familia ensamblada

Pilar Smith dice tener alma de periodista y ser tercera generación en el área de las comunicaciones. Y que su padre Eduardo, quien trabajaba en Radio América y también se desempeñaba como conductor del Noticiero de la medianoche de Canal 11, la llevaba de pequeña a “Titanes en el Ring”. “Me traía a Pavon y Matheu, al viejo Canal 11 y por ello llevo el periodismo en la sangre", cuenta la periodista.

Me acuerdo de ir a los noticieros a buscarlo”. Pilar tenía 8 años cuando su papá falleció. Él cubrió periodísticamente la Guerra de las Malvinas y entrevistó al Papa Juan Pablo II. “Tuvo una súper carrera, mientras que mi abuelo Mario trabajó en la gráfica y estuvo en la creación de Aptra. Yo soy muy creyente, papá tuvo una muerte Santa porque vio la Virgen antes de morir y por eso creo que me va guiando. Estoy segura que todo lo que papi hubiese querido ser en la profesión lo estoy siendo yo, porque llegué a la misma profesión y al mismo canal”, agrega la periodista, que actualmente trabaja también en “Gossip”, ciclo que se transmite por canal NET.

Cómo fue la llegada de Pilar Smith a Gossip por NET TV

“Un día fui simplemente a saludar a la redacción de Perfil y al CEO Sebastian Beltrami; llegué en el momento justo porque acababan de resolver que Laura Ubfal, conductora, no iba a estar más. Creo que todo eso se da porque lo decide Dios”, detalla Smith. También es corresponsal para Latinoamérica para “Hola Tv” y trabaja en Radio La Red con Gustavo Lopez.

Pilar Smith

Une su profesión demandante siendo también una mamá presente con sus tres hijos; Simón (19), Franco (17) y Miranda (12). “Hoy me ayuda mi mamá María Susana que vive con nosotros. Para poder trabajar y ocuparme de la maternidad es con ayuda. Y trato de estar con los chicos como puedo, cuando puedo, porque me levanto hace 11 años a las cinco de la mañana”, dice Pilar.

Una vida entre el periodismo, las pantallas y el amor con Rafael Ruiz Huidobro

Puede manejar el sueño porque trata de acostarse muy temprano, es disciplinada con los horarios, se siente estructurada. También come sano supervisada con médicos, se cuida mucho la piel y, aclara, entiende a la perfección el amarse y cuidarse.

“Me hago muchos mimos y creo en el ¨yo me amo¨... traté de bajar de peso por un tema de salud. Pudimos encontrar lo que me estaba pasando y eso me ayudó mucho. Hoy mis estudios clínicos dan muy bien!”, asegura la periodista. quien también se sinceró sobre su vida sentimental.

Pilar Smith y Rafael. Foto:Fede De Bartolo

“No esperaba al amor, después de un divorcio doloroso, tristeza y una ruptura familiar. Pero me separé y conocí a Rafa. No tenía en mente enamorarme, ni encontrar una persona tan linda. Volvemos al tema de estar en el lugar indicado a la hora indicada. Fui a comer con una amiga pulpo a la gallega con papas españolas con un trago fresco de caipiroska y en la barra. Rafa justo se fue y me senté en su silla; cuando volvió me dijo que era su silla y le dije “¿Perdón?”. Charlamos, me quedé sentada y él se quedó parado...mirada va y mirada viene. Me dijo que yo le encantaba ....y desde ese día ¡no nos separamos nunca más! Tengo un compañero contenedor, alguien que me brinda lindos momentos”, admite Pilar.

Rafael Ruiz Huidobro (55), el hombre que se convirtió en su compañero, estuvo trabajando en Qatar, en el mundial, porque es Director de Partido de la Liga Profesional de Fútbol de AFA. “Somos casi un equipo de fútbol; una familia ensamblada de 9 personas; con Marcos (26), Joaquín (15), Catalina (11) y Bautista (9). Un día ideal con Rafa es una pileta, la playa, o simplemente tirados en el pasto, nos encanta compartir...es muy difícil aguantar mis horarios y mi vida de entrar y salir, pero Rafa se adapta porque no nos exigimos nada. Estamos los dos hechos el uno para el otro, porque al trabajar en el fútbol, tiene sus fines de semana ocupados y viaja mucho ¡Nos entendemos mágicamente bien!”, concluye la periodista, quien está disfrutando uno de los momentos más lindos de su vida. “Sí, sí….cuatro trabajos, tres hijos, un novio ¿Qué más puedo pedir’; tengo ¡todo!”, enumera, feliz, Pilar Smith.

POR: EVELYN VON BROCKE