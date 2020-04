El mensaje de la novia de Pocho Lavezzi en medio de la polémica

Natalia Borges, la diosa que conquistó el corazón de Ezequiel "Pocho" Lavezzi, dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

La modelo brasilera, quien está en Saint Barth pasando la cuarentena con el deportista, compartió una sensual foto que acompañó también con una sugestiva frase. "El silencio es el grito más poderoso", expresó en su cuenta oficial de Instagram.

Esta frase viene en relación a la polémica instalada desde que se confirmó la relación con el futbolista. Según rumores, Lavezzi habría "icardeado" a un amigo por salir con su ex novia.

El hombre en cuestión es Lorenzo Tonetti, un empresario gastronómico italiano que habría sido pareja de Borges en 2011. Al parecer, Lorenzo y el Pocho habrían compartido algunos encuentros y reuniones pero no pertenece al círculo íntimo del deportista.

Respecto a esta polémica, el futbolista intentó no generar revuelo pero habló mediante redes sociales. El deportista le respondió a un seguidor que le comentó una foto en sus redes sociales. "¿Icardeando?" le dijo el usuario y Lavezzi fue contundente. "No amigo, pero deja que hablen , ni los amigos ni la vida me eligen los demás , de mis amigos sigo siendo amigo", disparó.