Pocho Lavezzi se reconcilió con su ex: "Están juntos"

Las redes sociales son, una vez más, fuente de un fuerte rumor. En esta oportunidad, los protagonistas son el Pocho Lavezzi y su ex novia brasilera, Natalia Borges.

Al parecer, la pareja habría coincidido en una isla paradisíaca y las pruebas son más que evidentes. “Están los dos en el mismo lugar, en una de esas islas paradisíacas. Puede ser Formentera, no sé si Positano. En los posteos se ve claramente que es el mismo lugar, son las primeras pruebas de esta reconciliación”, dijo y Paula Varela en Intrusos.

Pocho Lavezzi.

Luego agregó: “Hoy volvieron, me confirman que están juntos hace veinte días”.

Pocho Lavezzi y Pocho Lavezzi habrían coincidido en una paradisíaca isla.

Fuertes declaraciones de Natalia Borges tras su separación con Pocho Lavezzi

Antes de esta sorpresiva reconciliación, Natalia Borges habló de su ruptura con Pocho Lavezzi. La modelo había viajado durante el verano en Argentina para conocer oficialmente a la familia del deportista y su hijo.

Sin embargo, después de ese viaje la pareja decidió distanciarse y la diosa se animó a dar detalles de esta ruptura. Mediante un intercambio con sus seguidores en Instagram, dio algunos detalles de la ruptura con el Pocho Lavezzi.

"¿Es verdad que aún lo amás?", le preguntaron. "Me parece que él dice eso. No yo. Pero el amor no es suficiente", dijo jugando al misterio.

"¿Pocho bueno o Pocho malo? ¡Se tenía que decir y se dijo! ¡Dígalo!" fue otra de las preguntas de sus followers. "Todas las personas tienen cosas buenas y malas, ¿sí? Pienso que es un gran jugador", agregó ella.

"¿Vas a contar algún día lo que pasó con el Pocho?", siguieron consultando y La respuesta de Natalia fue contundente: "Verdad, yo quiero hacer eso. Pero no sé si quieres escuchar la verdad. Muchas veces es mejor no saberlo", disparó.

AM