Este lunes 10 de marzo, Viviana Canosa debutó en El Trece con su nuevo programa, Viviana en Vivo, y sorprendió a todos al recibir a uno de sus históricos rivales: Jorge Rial. La entrevista marcó el reencuentro de ambos después de 25 años de distanciamiento, reviviendo una rivalidad que los convirtió en íconos de la televisión argentina.

“Hace 25 años que no veía a Jorge Rial cara a cara, y yo decidí que esta iba a ser mi primera entrevista. Trabajamos solo un año y medio juntos, y siguen hablando de nosotros como si hubiéramos trabajado mucho más”, comenzó diciendo Canosa. Rial, por su parte, recordó aquellos tiempos: “Claro, fue el arranque del famoso Intrusos y vos te fuiste rápido, al año... Pasa que ese primer año fue muy intenso, hicimos de todo”.

El programa Intrusos, que hoy conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, fue el escenario donde ambos periodistas se consolidaron como figuras mediáticas. “Estábamos con la tranquilidad de pensar que estábamos por debajo del radar y que nadie nos iba a mirar. Después se convirtió en lo que se convirtió”, señaló Rial, refiriéndose al éxito que alcanzaron.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Canosa admitió que, en el pasado, le tuvo miedo a Rial. “Te tuve miedo a vos, como a ningún hombre en mi vida. Fumaba un habano y te decía: ‘No te tengo más miedo, Jorge Rial’. Pero la verdad es que me moría de miedo. Me decía: ‘Échenme’. Pero todos los días decías: ‘A vos, colorada, hoy te echan’”, relató la conductora.

La conductora también reconoció que esos años le generaron ataques de pánico, pero destacó que Rial fue una figura clave en su carrera. “Fuiste como un gran maestro para mí, en muchos sentidos. Todavía la gente me sigue hablando de ese programa. Porque yo aprendí, aprendí mucho y aprendí de mí misma”, confesó.

Lejos de esquivar los temas incómodos, Rial subrayó la dura competencia que existió entre ellos, pero destacó que eso los ayudó a crecer profesionalmente. “No fuiste una rival, nos incentivamos para crecer. Creo que la competencia también sirvió para crecer. Tener una competencia fuerte es importante, y vos fuiste una competencia fuerte en su momento”, aseguró.

Además, Rial reconoció que ambos tomaron caminos diferentes en su momento. “Vos decidiste tomar un camino diferente antes, por aburrimiento, mientras que yo decidí quedarme un poco más por comodidad. En ese momento dije: ‘Me quedo acá. Se gana plata, ya lo conozco, vengo, me siento, me voy, no me rompen las pelotas, punto, ya está’”, recordó.

En este reencuentro después de 25 años, Viviana Canosa y Jorge Rial no solo revivieron anécdotas del pasado, sino que también dejó en claro que, más allá de las diferencias, ambos se respetan y reconocen el impacto que tuvieron en la televisión argentina.