La letal indirecta de Cande Tinelli a Coti Sorokin tras confirmar su separación: "Lo que te destruye"

El 24 de enero de 2024, Cande Tinelli y Coti Sorokin celebraron su amor con una gran boda tras cinco años de noviazgo. Pero a poco más de un año de aquel emocionante momento, la hija del conductor confirmó su separación sin brindar detalles sobre los motivos que los llevó a tomar esta decisión. No obstante, mediante sus redes sociales deja en evidencia algunas vivencias que llevan a la especulación sobre esto.

Recientemente, Cande compartió una imagen con una serie de frases que podrían tener como destinatario a Coti. Sin embargo, la joven no le puso nombres propios a su mensaje.

El duro mensaje de Cande Tinelli ¿Para Coti Sorkin?

En enero pasado, Cande Tinelli indicó en los medios de comunicación que se había separado luego de un periodo en el que la pareja estaba mal. No obstante, recientemente, la joven volvió a referir a su relación y le bajó un tono a lo que parecía ser una separación definitiva. “Por el momento, estoy distanciada. La verdad que sí, pero por el momento no quiero confirmar nada porque recién llego y me debo una charla. Lo tengo que hablar”, indicó en Intrusos.

Con esta declaración, la hija de Marcelo Tinelli habría dejaron la puerta abierta a una reconciliación. No obstante, en las últimas horas compartió un mensaje que llamó la atención. "Ninguna pareja, ninguna amistad, ningún familiar, ningún trabajo, ninguna carrera, vale tu salud mental", inicia el mensaje.

Y cierra: "Que nadie te haga creer que tienes que aguantarte lo que te destruya". Con este mensaje, Cande podría dejar en evidencia el calvario que habrá atravesado por alguna de sus relaciones.

Rápidamente, las especulaciones apuntaron a una presunta relación tormentosa de Cande y Coti. Por supuesto que la joven no hizo aclaraciones al respecto.

Lo cierto es que recientemente indicó que regresó a Buenos Aires, luego de una larga estadía en Uruguay y anteriormente estuvo instalada en Madrid junto a quien era su pareja. Ahora, Cande Tinelli volverá a su antiguo hogar para comenzar una nueva etapa, por el momento, lejos de Coti, ya que con este mensaje dejaría en evidencia que esa charla que se debía con el cantante o no ocurrió o fue en malos términos.