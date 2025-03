Natalia Oreiro se caracteriza por jugar con la moda a la hora de presentarse en importantes premios. Tanto como vestidos voluptuosos, con inspiración en naturaleza, como armaduras gigantes, la actriz y cantante no duda en mostrar su talento fashionista y transformarlo en arte. Por eso, se presentó en los Premios Cóndor y lució un look que sorprendió a todos. Ella decidió darle una oportunidad a un atuendo denim que se volvió ideal para una noche de gala.

Natalia Oreiro se presentó en la entrega de los Premios Cóndor de Plata 2025, en su 72º edición. Los mismos son otorgados por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina (ACCA) a la labor en cine, televisión y streaming. La actriz y cantante competía por el Cóndor de Plata, en la categoría "Mejor canción original en cine". En una noche llena de brillos y emoción, terminó llevándose el galardón, por el single que compuso junto con Ale Sergi, para "Campamento con mamá", la película de Netflix.

El momento fue uno de los más especiales en su carrera, y no dudó en mostrar inéditas imágenes en su cuenta de Instagram. Allí, agradeció a todo el equipo y a la ACCA que la coronó como ganadora, junto a su colega. Sin embargo, en las redes sociales, no dudaron en destacar su look. Ella se caracteriza por romper con los estereotipos de lo "común" durante un evento de esta importancia. Por eso, no fue casualidad que decidiera darle una oportunidad a un atuendo denim para una noche de gala.

En las imágenes, se la podía ver con un vestido lencero, ceñido al cuerpo. El mismo era largo hasta los tobillos, del color tendencia pantone. Tenía un cuello pronunciado, pero era musculosa para mayor comodidad. Lo más sorprendente fue el abrigo que eligió para cerrar el look. Se trataba de una campera de jean casual, que cortaba con la monotonía del dresscode gala, y le daba un lugar a esta tela en una noche de premiación.

Sin dudarlo, los usuarios se dividieron en los comentarios sobre el look y si el jean era un buen agregado a la moda elegante. De lo que estuvieron de acuerdo es que a ella le quedaba fascinante ese look, sobre todo con su nuevo corte french bob que provocó tendencias entre las celebridades. Natalia Oreiro es una influencia en la moda, transformándola en arte y combinando distintos estilos que quedan ideales para ocasiones inesperadas. Además, continúa marcando su carrera como cantante y actriz, y ganando reconocimiento al respecto.

