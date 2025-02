Después de la detención e imputación de Morena Rial en la causa de robo con escruche, tomó relevancia nuevamente la relación de Jorge Rial y Luis Ventura. Pese a los años de amistad y de vínculo laboral que los unieron, la relación entre ellos no quedó de la mejor manera y el conductor de “A la Tarde” dio a conocer un fuerte tema respecto a papeles que lo terminaron involucrando en los Pandora Papers.

Después de hablar de su relación con Morena Rial, siendo su padrino, Luis Ventura recordó un difícil momento que vivió con el conductor de Argenzuela y sacó a la luz un polémico hecho.

Jorge Rial y Luis Ventura

Luis Ventura aseguró que Jorge Rial lo engañó para que firmara un papel que lo terminó involucrando en los Pandora Papers

Estando a la cabeza de “A la Tarde”, en América, Luis Ventura habló sobre su vínculo con Jorge Rial y Morena Rial, y terminó por contar un difícil momento que vivió con quien fue su amigo más íntimo durante gran cantidad de años, respecto a los Pandora Papers.

“Si él se moría quería que yo quedara a cargo de sus hijas”, inició y aseguró que él firmó como tutor para ser el responsable de Rocío y Morena Rial en cualquier caso. “Firmé el compromiso con mi amigo”, lanzó y señaló que no sabe si aun sigue vigente esa tutoría, sin embargo, las Rial ya son mayores de edad, por lo cual el contrato está terminado.

“Después firmé otro que tenía que ver con Ediciones Paparazzi y un montón de cosas”, agregó respecto a la confianza que tenía con el exmarido de Romina Pereiro. Si bien parecía que todo era papeleo entre amigos, que se consideraban casi familia, tiempo después Ventura recibió una llamada que lo cambió todo.

“Después de mucho tiempo y pasados los años me llama Hugo Alconada Mon y me dice “Ventura, ¿usted es la persona que está a cargo de la empresa de Rial con los Pandora Papers? Porque hay documentación donde usted está a cargo de una off shore””, contó. “Evidentemente, dentro del papeleo que firmé, me debe haber hecho firmar esto”, aseguró Luis.

De hecho, durante 2021, se conoció que Jorge Rial fue director y accionista de una cuenta offshore que se radicó en el año 2012 en las Islas Vírgenes Británicas. En este contexto, su ex socio y colega, Luis Ventura, también apareció registrado con un "poder amplio" para operar activos de la compañía.

La firma a la que el conductor y periodista de espectáculos se refiere y la que asegura haber desconocido, tiene que ver con la cuenta radicada por el ex conductor de Intrusos.

La relación entre Luis Ventura y Jorge Rial se fue enfriando con el paso de los años, y después de la detención de Morena Rial, donde la mediática asegura tener bloqueado a su padrino hace más de un año, terminó por salir a la luz la verdad sobre un tema polémico que logró dividirlos.

MVB