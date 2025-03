Rodrigo De Paul y Tini Stoessel vuelven a ser noticia, pero esta vez por un motivo que sorprendió a todos: su reconciliación. Según reveló el periodista español Roberto Antolín en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la cantante habría decidido volver con el futbolista por temor a perderlo.

La relación entre Tini y Rodrigo comenzó en 2021 y fue confirmada públicamente en 2022. Sin embargo, en agosto de 2023 anunciaron su separación, tras enfrentar duras críticas por el inicio de su romance y desde finales de febrero de este año se especuló sobre una supuesta reconciliación. Tal es así que, en los últimos días, una foto borrosa que circuló en redes sociales, donde supuestamente se los ve juntos en Madrid, reavivó los rumores de reconciliación.

Antolín, quien tiene acceso a fuentes cercanas a la pareja, reveló que Tini y Rodrigo no terminaron nunca su relación del todo y habrían mantenido un vínculo secreto durante todo este tiempo. Etchegoyen, por su parte, considera que su relación aún no tiene un título oficial, ya que la cantante prefirió tomar las cosas con calma, sin compromisos apresurados.

Uno de los detalles más llamativos que compartió el periodista español es que Tini sigue teniendo las llaves de la casa de Rodrigo en Madrid. Además, se supo que la artista había planeado asistir al partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, pero decidió quedarse en la casa del futbolista para evitar ser fotografiada.

Afirman que Tini Stoessel tuvo miedo de “perder” a Rodrigo De Paul

Según Antolín, el detonante de la reconciliación habrían sido los rumores de una posible relación entre Rodrigo con María Emilia Mirabal, una influencer española. Esto habría llevado a la exchica Disney a sincerarse con el futbolista.

“Tini sabe que si ella no lo enlaza, alguien lo hará. Cuando sabes que no vas a encontrar a nadie igual en tu vida, corres a sus brazos. ‘Yo no te quiero perder y quiero estar contigo’, le dijo Tini a Rodrigo. Ella ha corrido a donde está Rodrigo, a Madrid”, detalló Roberto Antolín.

El periodista español también destacó que Tini y Rodrigo tienen historia para rato, además aseguró que la familia de ella apoya este romance. “Yo lo que le digo a la gente es que confíe en el amor. El amor verdadero cuesta encontrarlo y la historia de Rodrigo y Tini terminará bien, yo sé lo que te digo”, apuntó Antolín, sugiriendo que la historia de amor podría tener un final feliz.

De esta manera, la reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también dejó en claro que el miedo a perderlo fue el motor que impulsó a la cantante a darle una segunda oportunidad al romance.