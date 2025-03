Nicole Neumann compartió en sus redes sociales un emotivo video en el que reflexiona sobre su decisión de volverse vegana, tras más de dos décadas siendo vegetariana.

La madre de Cruz Urcera reveló, mediante un video que reposteó de una cuenta de recetas veganas, lo que la impulsó a dar este paso tan importante en su alimentación. La misma se habría sentido identificada con los dichos de una influencer y decidió republicarlo en sus historias de Instagram.

Nicole Neumann

Por qué Nicole Neumann se hizo vegana

Nicole Neumann además de ser una referente de moda también lo es de alimentación saludable y respetuosa. La modelo de 44 años comenzó con una dieta vegetariana durante su temprana juventud, y desde entonces la mantendría en el tiempo hasta que finalmente decidió volcarse de lleno al veganismo.

En 2019 durante “Otra noche familiar”, el ciclo entonces presidido Guido Kaczka, la mediática contó que decidió hacerse primero vegetariana, debido a una traumática anécdota en el campo. “Fue un día que vi a una oveja que balaba desesperada y pregunté qué le pasaba y era que estaba buscando a su corderito que lo habían carneado ese día. Desde ahí dije ‘nunca más como un pedazo de carne’”, explicó.

Hoy, Nicole ya llevaría alrededor de treinta años desde el comienzo de su dieta vegetariana que en los últimos años mutó a una vegana. Mediante una historia en su cuenta de Instagram contó cómo fue que habría decidido mutar hacia el veganismo (que consiste en el no consumo de ningún alimento derivado de origen animal en donde se incluye la privación de huevos y lácteos).

“Fui vegetariana durante 12 años hasta que un día todo cambió. Me di cuenta de que no comer carne no era suficiente. Porque yo era vegetariana para no contribuir con el sufrimiento animal, pero me estaba olvidando de algo, de ellas”, expresa el video insonoro que la modelo publicó en su cuenta de Instagram en donde pueden verse animales de campo.

A través de esta poderosa reflexión, la modelo hizo un llamado a ser más consciente sobre el sufrimiento animal. La fuerte decisión que tomó la modelo se mantuvo en el tiempo y aún sostiene su activismo vegano vía redes sociales.

Nicole Neumann se hizo primero vegetariana cuando era pequeña tras ver sufrir a una oveja al ser separada de su cría, y luego decidió mutar al veganismo tras años de activismo e información acerca de los procesos a los que también son sometidos los animales para los demás productos alimenticios.

