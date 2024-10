Pampita y Guido Kaczka comparten el estudio de "Los 8 escalones". La modelo es una de los jurados del programa, mientras que el actor se dedica a la conducción. Tras la escandalosa separación con Roberto García Moritán, ella decidió no faltar a sus responsabilidades, y se presentó el lunes como todos los días. Ante esto, le consultaron a Kaczka cómo fue el momento.

¿Cómo grabó Guido Kaczka con Pampita en medio de su escandalosa separación?

El sábado 28 de septiembre, Roberto García Moritán compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, confirmando su separación de Pampita. Según expresó, "hace un tiempo" ya no estaban en pareja, pero luego se corrigió con que el 20 de ese mismo mes había sido la ruptura. Además, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires pidió distancia a los medios de comunicación, para cuidar a su familia.

Tras este momento, Pampita salió a aclarar algunas situaciones y publicó chats con su expareja. Las redes sociales explotaron y se volvió un escándalo completo. Sin embargo, lejos de ser poco profesional, la modelo continuó con sus responsabilidades laborales y se presentó frente a cámara con una sonrisa en el rostro.

En LAM, interceptaron a Guido Kaczka, compañero de ella en "Los 8 escalones". Ante la consulta de cómo se encontraba, el conductor admitió: “Uno se imagina que la debe estar pasando difícil. A ella siempre se la ve espléndida. Laburando es una máquina, es impresionante. Las cosas, por lo menos en el vínculo que tengo yo de trabajo no aparecen del todo. Primero porque no hay ese tipo de preguntas en el programa”.

“Cruzamos mínimamente unas palabras porque le agradecí que vino. Le dije ‘Ché, que bueno que viniste’ y me dice ‘Si, me encanta’. Siempre hablamos muy bien y me dijo ‘Si, la estoy pasando’”, reveló. Cuando le consultaron cómo fue grabar con ella, Guido explicó que “habló lo que corresponde a su función”, y no se metió en temas personales.

“Así es el laburo, se genera como un cariño que es distinto a las amistades o los vínculos que tenemos fuera del trabajo, pero, aunque sean momentáneos son muy intensos. La verdad que grabé, hizo tres cambios, porque se cambia para cada programa y aparece espléndida. Lo que se ve en la tele con esa prolijidad que sale siempre”, expresó Kaczka.

Finalmente, consideró: “Son las situaciones de pareja, es lo que sucede. Si pienso en lo que vi en la tele a Pampita le ha tocado como a muchos, pero en el caso de ella es público y entonces es un cuento distinto. Yo creo que va a pasar y si no daba para más estuvieron hasta donde pudieron. Estuvo ella hasta donde pudo y él lo mismo”. De esta manera, Guido Kaczka dejó en claro que la situación de Pampita con Roberto García Moritán posiblemente la acompañe por un largo rato. Sin embargo, la modelo no detendrá su trabajo y continuará apareciendo, pase lo que pase.

A.E