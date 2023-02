Una de las noticias que conmocionó el mundo del espectáculo fue la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña. Allá por el 2021, algunas teorías coincidían que fue la convivencia que desgastó la relación.

Según contó Evelyn Von Brocke, las infidelidades también fueron parte de esta decisión. "Se dice que él mantuvo un encuentro en Europa con una mujer que habla inglés", dijo la periodista. "Ella también habría sido infiel en dos oportunidades", agregó.

En medio de esa separación la modelo empezó a interesarle el mundo del Trap, y a vincularse al mundo de la música: “En estas cuestiones de que ella se reunía con gente, se sentía sola, empezó a atravesar distintos mundos: uno de los mundos fue el de la música de los raperos; tal vez, otro estilo de vida al que ella no está acostumbrada. Le gustó, empezó a tener onda con uno y eso le trajo a ella...”, empezó a contar Evelyn Von Brocke.

Wos fue vinculado a la China Suárez.

La tapa de la discordia: Caravana

En las redes sociales después de la separación comenzaron a crecer las teorías que el tercero en discordia era Wos. Los rumores comenzaron a correr entre los seguidores del cantante quienes especularon con una picante teoría que confirmaría la relación: la tapa del disco Caravana tiene la imagen de un motorhome prendido fuego y muchos lo relacionaron al ya mítico escándalo entre la China Suárez y Pampita.

Marcelo Polino amigo de la China Suárez manifestó lo siguiente para aquel entonces: “Eugenia me dijo que están inventando un montón de cosas. Me dijo que no pasó nada de lo que se dice, y que siguen siendo siendo familia. ‘Estamos en paz, no hubo terceros en discordia’, eso es lo que más quería remarcar”.