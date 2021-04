Por una foto: aseguran que hay onda entre Mariano Martínez y Silvina Escudero

Mariano Martínez y Silvina Escudero enfrentan rumores de romance. La encargada de compartir las coincidencias en las redes sociales fue Juariu quien detalló la serie de likes que ambos intercambian.

Según la panelista de Bendita, el actor y la bailarina mantienen un acercamiento debido a las imágenes donde aparecen en el mismo lugar.

"No son el mismo caballo, pero lo suben el mismo día, a la misma hora, el mismo caballo ambos", dijo la periodista.

"Eso no es todo. Pone que los caballos son animales con lealtad", agregó en referencia a Silvina. "Mariano pone también lo de la lealtad y el caballo. Suben foto con caballo a la misma hora con la palabra lealtad. ¿Algo má?", siguió Juariu quien también resaltó que ambos se comentan y dan likes en cada una de sus fotos.

El sugestivo mensaje de Camila Cavallo, ex de mujer de Mariano Martínez

En paralelo a esta "investigación de Juariu", Camila Cavallo, ex de Mariano Martínez, compartió un contundente mensaje en redes sociales.

"Llora el tiempo que sea necesario. No permitas que las personas minimicen tu dolor. Muchos pensarán que exageras, pero la realidad es que nadie puede entender lo que no le ha tocado vivir. Te dolió a ti, no a ellos, por eso le restan importancia. Llora, pero cuando estés preparado, seca tus lágrimas, levántate y comienza de nuevo. El dolor no se cura fácilmente, pero te aseguro que no dura toda la vida", dice la placa que subió a su Insta Stories.

Tiempo atrás, la modelo de 27 años festejó su cumpleaños junto a su hija Alma, Mariano Martínez y Olivia y Milo, sus hijos. Acuerdo a lo que exponen en sus redes, la buena onda entre ellos es evidente a pesar de la separación.

