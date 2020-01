Silvina Escudero habló de su pasado sexual con Fede Bal

En "Incorrectas", Moria Casán, se animó a preguntarle a Silvina Escudero si "se había ensabanado" con Federico Bal. La morocha fue muy sincera y se confesó sin filtro. Para sorpresa de varios, sorprendió con su respuesta.

"No. Nunca me ensabané. Fue lengua con lengua, te digo la verdad”, contó la "vayaina" en el ciclo de América. Luego, agregó: "No hubo sábanas, hubo solo saliva. Quedó ahí... ¿qué me sedujo de él? que es muy divertido".

Esta confesión de Escudero se dio mientras en el vivo se trataba el tema sobre la denuncia que recibió Fede por ruidos molestos, durante su estadía en Mar del Plata, donde se encuentra haciendo temporada teatral. Ni lenta ni perezosa, Moria no desaprovechó la oportunidad de preguntarle a Silvina sobre su pasado con Bal. Escudero sorpendió con su respuesta honesta, aunque hizo hincapié en que fue solo un beso.

Fede no para de sumar mujeres a su lista, ¡Todo un galán!