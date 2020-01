El mensaje de la ex de El Polaco en medio de la polémica por las fotos

El Polaco se involucró en una picante polémica cuando circularon imágenes junto a dos chicas después de un recital.

Ángel de Brito compartió fotos del músico en una situación complicada y hasta la protagonista de las postales confirmó que tuvo intenciones de "algo más". "Cuando él se iba, me agarro de la cintura y me dijo que estaba muy fachera, me dijo de irnos juntos. Le dije que no, que me quedaba en el boliche", contó una de las protagonistas.

Barby Silenzi, por su parte, se refirió a esta situación y aclaró que no hay problemas con su pareja. "Son fans de él. No veo nada raro. Nosotros estamos súper bien, de vacaciones. No tengo nada que preguntarle al Polaco al respecto, se saca fotos con tantas chicas que ni me preocupa", aclaró.

Lo cierto es que, tras este escándalo, Valeria Aquino tiró un picante palito en redes sociales. La mamá de la pequeña Alma expresó: "No hay peor ciego que el que no quiere ver". ¿Dedicado a Barby Silenzi?

😱 pic.twitter.com/609TugY4ZS — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 29, 2020