Premios Platino: el apasionado beso entre Natalia Oreiro y Carlos Baute 

Durante la VIII edición de los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, el festival que premia a las mejores producciones de cine y televisión de España y Latinoamérica, Natalia Oreiro y Carlos Baute fueron los protagonistas de una interpretación que terminó en un inesperado beso apasionado, aplaudidos por todos los presentes.

Mediante un cuadro que se dio en formato videoclip, y una secuencia grabada con anticipación cuál prólogo, la uruguaya y el venezolano interpretaron la canción “Quizá, quizá, quizá”. Natalia Oreiro cautivó a todos los presentes en el auditorio, con un vestido rojo diseñado por María Gorof. Baute lució un clásico smoking de saco blanco y pantalón negro. Los artistas realizaron una performance repleta de seducción, mientras se movian en la escenografía que representaba una habitación. En el momento culmine de la canción, los cantantes terminaron sentados en el sillón y ella lo besó de manera inesperada.

“Esto no estaba ensayado. Me ha gustado, me ha gustado. Buenas noches. Gracias por existir a los Premios Platino, que deberían haber existido desde hace muchos más años” expresó Carlos Baute, sorprendido por el actuar de la actriz.

Aunque la escena despertó rumores de romance entre los cantantes, desde el circulo intimo de Oreiro confirmaron que los rumores de crisis entre Natalia y Ricardo Mollo son solo “pavadas de la prensa”.

Rodrigo de la Serna, Jorge Román, Miguel Ángel Solá y Diego Peretti fueron algunos de los argentinos que buscaron consagrarse en los Premios Platino 2021, pero finalmente ninguno consiguió una estatuilla.

Cómo será "Santa Evita", la serie que protagonizará Natalia Oreiro:

Una gran apuesta de nivel cinematográfico tiene a Natalia Oreiro como protagonista en "Santa Evita", la serie que estará basada en el libro de Tomás Eloy Martínez y relata la historia del cuerpo embalsamado de María Eva Duarte de Perón.

Entusiasmada con esta gran apuesta, Naty compartió sus sensaciones, con los seguidores de sus redes: "Con tantas ganas y muchísima emoción quiero compartirles este gran desafío...." y mostró las imágenes de la pizarra mostrando la escena a filmar y en otra se la ve caracterizada de Evita, con su clásico cabello rubio recogido y una trenza.

Cómo será "Santa Evita", la serie que protagonizará Natalia Oreiro:



La actriz uruguaya continuó: "Muy pronto van a poder ver #SantaEvita, una serie exclusiva de Star+, que se enfoca en un personaje icónico, pero desde un lugar inesperado. Ya van a ver!", escribió entusiasmada y generando suspenso.

"Ahora seguimos grabando en Argentina y está quedando increíble!! Estamos poniendo todo el corazón", finalizó.

La producción ejecutiva está a cargo de Salma Hayek y acompaña un enorme equipo de trabajo. En cuanto a los actores, se destaca la participación de Darío Grandinetti, Ernesto Alterio y Diego Velázquez, y el actor español Francesc Orellá.

La serie se basa en el libro, Best Seller, de Tomás Eloy Martínez y abarca la historia del cuerpo embalsamado de Evita, el que se mantuvo a la espera de ser enterrado durante 3 años para la construcción de un monumento que nunca se hizo.

