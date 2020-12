Preocupa la salud de Amalia Granata: fue aislada

Amalia Granata se aisló por contacto estrecho de Covid-19. Según contó la diputada en diálogo con Marcelo Polino y Yanina Latorre, aún no se hizo el hisopado y cree ser asintomática, pero su pareja y sus hijos si tienen síntomas.

"Soy asintomática o no lo tengo. Mi marido dio positivo el miércoles por síntomas. Él no se podía levantar de la cama, se sentía muy mal, le dolía todo", expresó la política argentina de 39 años en Polino Auténtico.

Luego, la exmodelo continuó: "Los chicos están los dos con diarrea y vómitos, son los típicos síntomas de Covid positivo. Tengo que estar yo para tenderlos. Tengo la idea de hacerme el hisopado y ya está".

"Yo no puedo dejar de atender a los chicos. Roque sigue con su hiperactividad pero se hace encima, ayer vomitó dos veces a la madrugada. Uma está como caída, duerme, cansada, durmió muchas horas", explicó en el programa radial.

La panelista de televisión sumó: "Me agarró una taquicardia y angustia porque están los tres así. Estoy lavando las sábanas todo el tiempo. Leo tuvo un día nada más fiebre, llegó a los 38 de temperatura y después le comenzó a bajar".

"A él le dolió ayer todo el día la cabeza, ahora estaba bien, va variando todo el tiempo. Estamos tomando mucho líquido. Pasaremos Navidad en familia y brindando porque estamos todos bien. Hay un rebrote".

Para finalizar, la mamá de Uma y Roque se manifestó respecto al sistema sanitario: "Si no tenés fiebre no te hacen el test y no todos tienen 8 mil pesos para pagar un test, entonces deben haber un montón de asintomáticos contagiando".

Así, Amalia reveló que Leo Squarzon dio positivo de Coronavirus el último miércoles y, si bien a los menores no les hicieron el hisopado por ser muy invasivo el procedimiento, también presentan síntomas.