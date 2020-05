Amalia Granata habló de su tóxica relación con el "Ogro" Fabbiani

Después de que Yanina Latorre revelara parte de su pasado con Diego Latorre y su vida "botinera", Amalia Granata recordó la relación conflictiva con Cristian "Ogro" Fabbiani.

"Yo estuve poco tiempo con él, pero me alcanzó bastante. En mi caso, era tan diferente mi mundo, mi vida, con la de él, que al principio los polos opuestos se atraen. Creo que esa fue la atracción. Pero después esa atracción hay que sostenerla en la convivencia, en la diaria, y éramos tan diferentes y ellos (los futbolistas) son tan machistas, tan especiales, que a mí me costo mucho. Yo siempre fui muy libre y vivir sometida, porque así vivía, me costó horrores. Por eso decidí volver. Digo volver porque estaba en Rumania”, dijo en diálogo con LAM.

Luego, la diputada se explayó y contó situaciones específicas que lo dejan mal parado. "Yo con él viví un montón de situaciones. Nosotros íbamos a cenar a un restaurante que los futbolistas tenían gratis. Un día me puse un pantalón blanco. ¿Para qué? No te puedo explicar. Me dijo que yo era una 'put..., que iba con el pantalón blanco porque quería que todos los compañeros me miren el culo'. Fue tanto, tanto, tanto, que fui y me lo saqué. Tuve que ir con un jogging", reveló.