Operaron a Estanislao Fernández: "Estoy feliz"

Estanislao Fernández o Dyhzy contó en sus redes sociales que tuvo que ser operado. El único hijo de Alberto Fernández explicó que se intervino quirúrgicamente en los ojos para superar la miopía.

“Ya estoy en casa. Me operé de la vista y ya veo perfecto. Estoy re feliz, bol...”, anunció Tani a través de Instagram Stories, agradeciendo además la preocupación de mucha gente.

“Parece una pelotu..., pero nunca en mi vida vi bien. Tengo problemas en la vista desde siempre y estoy feliz porque esta es la primera vez que veo, que puedo ver bien sin tener que meterme algo en el ojo”, comentó.

“Más allá de que todavía tengo como 'la resaca' de la operación, estoy feliz. Cuando me den el alta, no voy a tener que usar más lentes de contacto para montarme, no voy a tener que usar más una mie... y voy a poder usar lentes de contacto de color para los cosplay”, continuó Dyhzy, haciendo alusión a su rol como drag queen y cosplayer.

“El post lo estoy haciendo. Lo primero: vayan a un oculista y a un oftalmólogo. Yo no soy parametro de nada. Lo que sí puedo decirles es que, al menos a mí, la operación es muy rápida, cinco o seis minutos. Después estás entre tres o cuatro horas con los ojos llorando y con mucha fotofobia”, indicó.

“Por eso estoy con las cortinas bajas. Son unas horas de mie..., si se pueden dormir, háganlo. Me operé de miopía. ¡Soy vidente!”, concluyó Dyhzy .

El destape hot de Dyhzy en la Quinta de Olivos

Dyhzy se ha convertido en un referente de las redes sociales y sus seguidores le siguen muy de cerca los pasos día a día, ya que aprovecha el espacio y alcance que tiene en el universo 2.0 para contar un poco de su intimidad. El hijo de Alberto Fernández captó la atención de más de uno al publicar una provocadora foto en uno de los baños de la Quinta de Olivos.

Estanislao Fernández reveló en su cuenta oficial de Instagram una foto de su torso desnudo acompañado solo de una toalla blanca, y de está forma, dejó que la imaginación volará. El joven solo se limitó a mostrarse de esta forma en InstaStorys.